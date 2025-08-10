A bolondok szobájától a Schola Medicinalisig – Eger úttörő szerepe a pszichiátriai ellátásban

Az egri Markhot Ferenc Kórház mai épületegyüttesének része a modern szárnyak mellett a régi irgalmasrendi épület. Az Egri történetek a múltból és a jelenből elnevezésű Facebook-csoportban több fotót is találtunk az épületről. A Betegápoló Irgalmasrend honlapján írják, hogy Eger egészségügyi történetének egyik legjelentősebb mérföldköve gróf Erdődy Gábor püspök nevéhez fűződik, aki 1726-ban letelepítette az irgalmasrendi szerzeteseket a városban, és megalapította az első kórházat. A gyógyító munka hamar kibővült: két évvel az egri irgalmasrendi kórház megnyitása után már patika is működött az intézmény mellett. A rendház megalapítása sem váratott sokáig magára – ezt királyi helybenhagyással, szintén a püspök anyagi támogatásával hozták létre.

Az egri irgalmasrendi kórház épülete 1914-ben

Forrás: Pedro Lobo/Egri történetek a múltból és a jelenből

Kiemelik, hogy a kórház fenntartására nem vették igénybe a szokásos boradót, amely sok más városban jelentős forrásnak számított. Egerben inkább az úgynevezett Egri Víz – egy aromatikus gyógynövénykivonatokat tartalmazó szer – forgalmazását ösztönözték. A készítmény olyan sikeres lett, hogy bevételei képesek voltak pótolni a kieső borjövedelmet, ezzel is hozzájárulva az intézmény hosszú távú működéséhez. Az irgalmasrend szerepe a város egészségügyi ellátásában meghatározóvá vált, örökségük pedig máig érezhető az egri kórház történelmi hagyományaiban.

Az egri irgalmasrendi kórház a pszichiátriai ellátás úttörője volt a 18. században

A honlapon található információkból kiderül, hogy az egri irgalmasrendi kórház már a 18. század közepén külön figyelmet fordított az elmebetegek kezelésére. A betegek számára külön helyiséget alakítottak ki, amelyet korabeli nevén Narrenzimmernek, azaz „bolondok szobájának” neveztek. Az első írásos emlék a kórház pszichiátriai ellátásáról 1748-ból származik, ugyanakkor a korabeli terápiás módszerekről sajnos nem maradtak fenn részletes dokumentumok. A kórház működése ekkoriban is példaértékű volt: a gyógykezelés ingyenes volt, a betegek között más vallásúakat is fogadtak, és a beutaltak nem csak Egerből, hanem a környező településekről is érkeztek.