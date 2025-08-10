1 órája
A bolondok szobájától a Schola Medicinalisig – Eger úttörő szerepe a pszichiátriai ellátásban
Az egri kórház története az 1700-as években kezdődik, amikor az irgalmas rend a pszichiátriai betegekre is gondolt. Már a 18. század közepén is külön szobát biztosítottak az elmebetegek számára az egri irgalmasrendi kórházban.
Az egri Markhot Ferenc Kórház mai épületegyüttesének része a modern szárnyak mellett a régi irgalmasrendi épület. Az Egri történetek a múltból és a jelenből elnevezésű Facebook-csoportban több fotót is találtunk az épületről. A Betegápoló Irgalmasrend honlapján írják, hogy Eger egészségügyi történetének egyik legjelentősebb mérföldköve gróf Erdődy Gábor püspök nevéhez fűződik, aki 1726-ban letelepítette az irgalmasrendi szerzeteseket a városban, és megalapította az első kórházat. A gyógyító munka hamar kibővült: két évvel az egri irgalmasrendi kórház megnyitása után már patika is működött az intézmény mellett. A rendház megalapítása sem váratott sokáig magára – ezt királyi helybenhagyással, szintén a püspök anyagi támogatásával hozták létre.
Kiemelik, hogy a kórház fenntartására nem vették igénybe a szokásos boradót, amely sok más városban jelentős forrásnak számított. Egerben inkább az úgynevezett Egri Víz – egy aromatikus gyógynövénykivonatokat tartalmazó szer – forgalmazását ösztönözték. A készítmény olyan sikeres lett, hogy bevételei képesek voltak pótolni a kieső borjövedelmet, ezzel is hozzájárulva az intézmény hosszú távú működéséhez. Az irgalmasrend szerepe a város egészségügyi ellátásában meghatározóvá vált, örökségük pedig máig érezhető az egri kórház történelmi hagyományaiban.
Az egri irgalmasrendi kórház a pszichiátriai ellátás úttörője volt a 18. században
A honlapon található információkból kiderül, hogy az egri irgalmasrendi kórház már a 18. század közepén külön figyelmet fordított az elmebetegek kezelésére. A betegek számára külön helyiséget alakítottak ki, amelyet korabeli nevén Narrenzimmernek, azaz „bolondok szobájának” neveztek. Az első írásos emlék a kórház pszichiátriai ellátásáról 1748-ból származik, ugyanakkor a korabeli terápiás módszerekről sajnos nem maradtak fenn részletes dokumentumok. A kórház működése ekkoriban is példaértékű volt: a gyógykezelés ingyenes volt, a betegek között más vallásúakat is fogadtak, és a beutaltak nem csak Egerből, hanem a környező településekről is érkeztek.
Mint írják, az intézmény történetének egyik legjelentősebb mérföldköve 1769-re datálható, amikor gróf Eszterházy Károly püspök támogatásával Markhot Ferenc vezetésével megalapították a Schola Medicinalist, azaz az orvostudományi fakultást. Ez volt a korai magyar orvosképzés egyik fontos állomása, amely bár csak négy évig működött gazdasági okok miatt, jelentős hatással volt az orvosi utánpótlásra és az intézmény szakmai színvonalára.
Hozzáteszik, hogy az irgalmasrend szerepe az elmebetegek ellátásában 1783-ban vált hivatalossá, amikor II. József császár rendeletben bízta meg őket az ilyen betegek ápolásával. A császár egy évvel később személyesen is meglátogatta az egri kórházat, és az ott tapasztaltak alapján elégedettségének adott hangot, sőt, ajándékot is adott a szerzeteseknek. Az uralkodó még ugyanabban az évben elrendelte, hogy az elmebetegeket a legközelebbi irgalmasrendi kórházba kell szállítani – ez a döntés pedig megnyitotta az utat a rendszeres pszichiátriai kezelés és gondozás előtt Egerben is.
