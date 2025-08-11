Egy pillanatra mindenki megállt az egri strandon – te se fogod elhinni, mi úszkált a medencében!

Sok-sok izgalmas dolog történt az előző héten is, amely foglalkoztatta olvasóinkat. Egyebek között írtunk arról, hogy az egri strandon egy kacsa úszott a fürdőzők között, a Heves vármegyében található luxusautókról, és hogy melyik a megye legveszélyesebb települése.

Kiskacsa úszott az egri strand versenymedencéjében.

Forrás: Egri Termál- és Strandfürdő - Hivatalos oldal

1. Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között: