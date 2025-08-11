27 perce
Egy pillanatra mindenki megállt az egri strandon – te se fogod elhinni, mi úszkált a medencében!
Összegyűjtöttük a tíz legolvasottabb cikket az elmúlt hétről. A lista első helyén az egri strandon történt nem mindennapi eset szerepel.
Sok-sok izgalmas dolog történt az előző héten is, amely foglalkoztatta olvasóinkat. Egyebek között írtunk arról, hogy az egri strandon egy kacsa úszott a fürdőzők között, a Heves vármegyében található luxusautókról, és hogy melyik a megye legveszélyesebb települése.
1. Számított erre bárki az egri strandon? Videón mutatjuk, mi úszkált a vendégek között:
2. A létezéséről sem tudtunk annak a luxusautónak, amit Hevesben hirdetnek. Az áráról pedig ne is beszéljünk:
3. Itt még egy sima esti séta is veszélyes? Kiderült, melyik Heves legkevésbé biztonságos települése:
4. Így csapott le Egerre a felhőszakadás az előző hét elején:
5. Érkeznek a Perseidák - mutatjuk, mikor kell az égre nézni:
6. Ketten sérültek meg a balesetben – Teljes útzár volt Egernél:
7. Fiatal párra büszke most Eger, díjat érdemelne, amit a Lidlnél tettek
8. Testvérháború a városban, kaszával és fegyverrel estek egymásnak Gyöngyösön:
9. „Gondolkodjatok már, emberek” – szomorú „meglepit” talált az egri nő a kapuja előtt, nem csoda, hogy kiakadt miatta:
10. Horgászni indultak, végül a legrosszabb rémálmukat okozta az apci nő:
