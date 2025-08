Csobbanás az időben – retró képek az egri strandról

Az egri strand nem csak most népszerű, mindig is vonzotta a helyi tömegeket friss levegője, gyógyvize és a hatalmas gyerekmedencéje is. Csúszdák várják a kalandra vágyókat, akinek pedig lazításra van szüksége beülhet a vízi masszőrszékekbe. A mostani strand egy modernebb változata annak, ami a nyugalomra vágyók kedvére szolgált a meleg időkben.

Nem csak napjainkban, régen is népszerű volt az egri strand vize

Forrás: Kern család / Fortepan

Párok és családok is tömegesen látogattak el a helyi strandra, melynek hangulatát több kép is megörökítette az elmúlt évtizedek során. Így néztek ki elmúlt idők nyarai Egerben: