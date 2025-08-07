Egy egri lakás áráért már kastélyt vehetsz a hevesi faluban

Íme a hevesvezekényi kastély Fotó: Facebook

De nézzük, mit is vehetünk ezért az összegért. Ahogy erről több portál is megemlékezik, Hevesvezekényben az 1770 körül Szalgháry János megbízásából Quadri Kristóf által épített barokk stílusú Szalgháry-kastély az államosítás után művelődési házként és orvosi rendelőként működött. Amikor a faluban megépült az új orvosi rendelő, az önkormányzat eladta egy angol vevőnek. Ő – legalábbis egy falubeli szerint – felmarkolt rá egy rakás hitelt, majd le akart lépni, de börtönbe került. Az viszont biztos, hogy a szép formás kis kastély nagyon elhanyagolt, pedig érdemes lenne megmenteni. Most van erre lehetőség, kíváncsiak leszünk, el kel-e ez a szép épület.

A hirdetés szerint a kastély felújításra szorul. Lakóházként, vendégházként, irodaként, szolgáltatói központként nagyszerű lehetőség lenne.