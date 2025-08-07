1 órája
Egy egri lakás áráért már kastélyt vehetsz a hevesi faluban
A Szalgháry-kastély az államosítás után művelődési házként és orvosi rendelőként működött.
Érdekes ingatlan került a piacra, most bárki kastélytulajdonos lehet, akinek van közel 50 millió forintja. Az említett kastély Hevesvezekényben van, ez a Szalgháry-kastély. Az állapota nem túl jó, erről majdnem 10 éve írtunk portálunkon, akkor már az omlásveszély tábla is kikerült a falára.
De nézzük, mit is vehetünk ezért az összegért. Ahogy erről több portál is megemlékezik, Hevesvezekényben az 1770 körül Szalgháry János megbízásából Quadri Kristóf által épített barokk stílusú Szalgháry-kastély az államosítás után művelődési házként és orvosi rendelőként működött. Amikor a faluban megépült az új orvosi rendelő, az önkormányzat eladta egy angol vevőnek. Ő – legalábbis egy falubeli szerint – felmarkolt rá egy rakás hitelt, majd le akart lépni, de börtönbe került. Az viszont biztos, hogy a szép formás kis kastély nagyon elhanyagolt, pedig érdemes lenne megmenteni. Most van erre lehetőség, kíváncsiak leszünk, el kel-e ez a szép épület.
A hirdetés szerint a kastély felújításra szorul. Lakóházként, vendégházként, irodaként, szolgáltatói központként nagyszerű lehetőség lenne.
Eladó egy kastély Hevesben kevesebbért, mint egy budapesti ház!
Nem az első eset, hogy kastélyeladásról írunk. Ahogy arról július elején beszámoltunk, alacsonyabb áron ismét eladó a kompolti Grassalkovich-Károlyi-kastély. Az épületet és a hozzá tartozó további két kiszolgáló épületet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hirdette meg júniusban, de a 207,77 millió forintos kikiáltási áron nem talált gazdára. A vagyonkezelő most ismét árverésre bocsájtotta a kompolti kastélyhoz tartozó három ingatlant, ezúttal több mint harminc millió forinttal alacsonyabb áron, 170,534 millió forintért el lehet őket vinni. A Fleischmann Rudolf Kutatóintézetet – amely 1918-ban jött létre és szárazságtűrő növényfajtákkal, árpával kísérletezett – , 2024 decemberben zárta be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.
