Gólyáknak kötelező gyorstalpaló - ezek a tippek megmenthetnek az első félévben
Szeptemberben kezdetét veszi az őszi szemeszter az egyetemeken, a gólyák pedig izgatottan készülnek az első félévre. Sokan közülük bizonytalanok, sőt, szorongással vágnak neki az ismeretlennek. Ezért összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, hogy könnyebben induljon az egyetemi élet. Egy nemrégiben Egerbe felvett hallgató is megosztja velünk saját élményeit és tanácsait.
Új város, ismeretlen arcok és rengeteg kihívás. Az egyetemi élet egyszerre lehet izgalmas és félelmetes a gólyák számára. A középiskolai keretek után sok minden megváltozik: más tanulási stílusra van szükség, újfajta elvárásokkal kell szembenézni, és a társas kapcsolatok is átalakulnak. Hogy könnyebbé tegyük az indulást, összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot elsőéveseknek. Emellett egy egri hallgató is mesél arról, milyen érzésekkel vág bele az első félévébe.
Így készülnek a gólyák az egyetemre
Nagyon izgatott vagyok már az egyetem miatt
– mondja Berencsi Mónika Nóra, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem leendő mozgóképkultúra és médiaismeret szak hallgatója. Mint sok elsőéves, ő is vegyes érzésekkel tekint az új élethelyzet elé, de lelkesedése erősebb az aggodalomnál.
—A gólyatábor jövő héten lesz, ott végre jobban megismerhetjük egymást a szaktársaimmal. Már most létrehoztunk egy közös csoportot, ahol mindenki megosztja a fontosabb információkat, így egyre jobban összekovácsolódunk – meséli.
Az egyetemi rendszer azonban sok újdonságot tartogat számára is
—Minden nagyon új számomra – például a Neptun kezelése –, de szerencsére van segítségem. A volt szakmai tanárom, aki szintén ezen az egyetemen tanult, mindenben támogat. Sokat beszélgetünk a lelki felkészülésről is, ez rengeteget segít abban, hogy magabiztosabban vágjak bele - mondta el Mónika.
Hogyan kerüld el a stresszt és a szorongást az első félév előtt? Adunk pár tippet
Megkérdeztük az egri származású Kiss Rékát, aki már túl van az egyetemi éveken, hogyan emlékszik vissza az első félév kihívásaira, és milyen tanácsokat adna a mostani gólyáknak.
Természetesen én is nagyon féltem. Tisztán emlékszem az első napomra, fogalmam sem volt, mi hol van, vagy kik a szaktársaim. Sajnos a COVID miatt nekünk nem volt gólyatábor, ezért nem volt könnyű a kezdés. De aztán elkezdett kiforrni, megismertem egy lányt, akit most már a legjobb barátnőmnek mondhatok. Sok az új impulzus, de szerencsére kötetlenebb mint a gimnázium. Nehéz beosztani az idődet, de pontosan erre van az egyetem, hogy megtanuld. És azt is megtanulod, hogyan tanulj.
Íme Réka tippjei
- Ne félj kérdezni!
Az első hetekben rengeteg új információ zúdul rád – legyen szó Neptunról, tantárgyakról vagy tanárokról. Teljesen rendben van, ha valamit nem értesz elsőre. Kérdezz bátran felsőbbévesektől, tanároktól vagy akár csoporttársaidtól
2. Használd ki a gólyatábort!
Ez az első alkalom, hogy kapcsolatokat építs. Ne maradj ki a közös programokból – a gólyatábor tökéletes lehetőség arra, hogy barátokat szerezz, és már az első napon ismerős arcokat láss az előadóban.
3. Alakíts ki napi rutint!
Az egyetemen sokkal szabadabb a beosztás, de éppen ezért könnyű elcsúszni az idővel. Már az első héten kezdj el rendszeresen tanulni, és próbálj meg egészséges napirendet kialakítani.
4. Legyél aktív!
Vegyél részt szakkollégiumi programokon, hallgatói rendezvényeken, sporton vagy önkénteskedésen. Ezek nemcsak élményeket, hanem később hasznos kapcsolatokat is hozhatnak.
5. Ne görcsölj rá mindenre!
Lesznek nehéz napok, esetleg bukdácsolások is – ez teljesen normális. Ne akarj azonnal mindent tökéletesen csinálni. Az egyetem nemcsak a tanulásról, hanem az önállósodásról és az élményszerzésről is szól.
