Gólyáknak kötelező gyorstalpaló - ezek a tippek megmenthetnek az első félévben

Új város, ismeretlen arcok és rengeteg kihívás. Az egyetemi élet egyszerre lehet izgalmas és félelmetes a gólyák számára. A középiskolai keretek után sok minden megváltozik: más tanulási stílusra van szükség, újfajta elvárásokkal kell szembenézni, és a társas kapcsolatok is átalakulnak. Hogy könnyebbé tegyük az indulást, összegyűjtöttünk néhány hasznos tanácsot elsőéveseknek. Emellett egy egri hallgató is mesél arról, milyen érzésekkel vág bele az első félévébe.

Kezdődik az egyetem! Megkérdeztük, hogyan készülnek a hallgatók az első félévre – és mutatunk néhány tippet, ami jól jöhet az indulásnál.

Fotó: Berán Dániel / Heol.hu

Így készülnek a gólyák az egyetemre

Nagyon izgatott vagyok már az egyetem miatt

– mondja Berencsi Mónika Nóra, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem leendő mozgóképkultúra és médiaismeret szak hallgatója. Mint sok elsőéves, ő is vegyes érzésekkel tekint az új élethelyzet elé, de lelkesedése erősebb az aggodalomnál.

—A gólyatábor jövő héten lesz, ott végre jobban megismerhetjük egymást a szaktársaimmal. Már most létrehoztunk egy közös csoportot, ahol mindenki megosztja a fontosabb információkat, így egyre jobban összekovácsolódunk – meséli.

Az egyetemi rendszer azonban sok újdonságot tartogat számára is

—Minden nagyon új számomra – például a Neptun kezelése –, de szerencsére van segítségem. A volt szakmai tanárom, aki szintén ezen az egyetemen tanult, mindenben támogat. Sokat beszélgetünk a lelki felkészülésről is, ez rengeteget segít abban, hogy magabiztosabban vágjak bele - mondta el Mónika.