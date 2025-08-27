1 órája
Képeken a kis gólyák életük egyik nagy fejezetének kezdetén
A fiatalok lassan felnőnek. Így nézett ki az EKKE gólyatábora a második napon.
Lassan elkezdődik az iskola, azonban a fókusz egyelőre a bulizáson, a lazításon és az ismerkedésen van: hétfő reggel izgatott fiatalok lepték el a tiszafüredi Horgász és Családi Camping területét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyatábora már a harmadik napon tart, az egyetem képekben osztotta meg a tábor életét - írja az egyetem Facebook-oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
„Mindentől félek, de már most imádom” – elkezdődött az EKKE gólyatábora
A másodikon napon ellátogatott az elsőévesekhez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége is ellátogatott, délután pedig a Civil Falu programban ismerkedhettek meg az egyetemi szervezetekkel, támogatókkal és a kitelepülő partnerekkel a gólyák.
Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal
14 éves lány tűnt el rejtélyes körülmények között – nagy erőkkel keresik az egri rendőrök