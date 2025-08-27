Képeken a kis gólyák életük egyik nagy fejezetének kezdetén

Lassan elkezdődik az iskola, azonban a fókusz egyelőre a bulizáson, a lazításon és az ismerkedésen van: hétfő reggel izgatott fiatalok lepték el a tiszafüredi Horgász és Családi Camping területét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyatábora már a harmadik napon tart, az egyetem képekben osztotta meg a tábor életét - írja az egyetem Facebook-oldalán.

Nagy a buli az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyatáborán

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem / Facebook.com

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!