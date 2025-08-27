augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gólyák

20 perce

Képeken a kis gólyák életük egyik nagy fejezetének kezdetén

Címkék#gólya#tábor#egyetem

A fiatalok lassan felnőnek. Így nézett ki az EKKE gólyatábora a második napon.

Heol.hu

Lassan elkezdődik az iskola, azonban a fókusz egyelőre a bulizáson, a lazításon és az ismerkedésen van: hétfő reggel izgatott fiatalok lepték el a tiszafüredi Horgász és Családi Camping területét. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyatábora már a harmadik napon tart, az egyetem képekben osztotta meg a tábor életét - írja az egyetem Facebook-oldalán.

Nagy a buli az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gólyatáborán
Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem / Facebook.com

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A másodikon napon ellátogatott az elsőévesekhez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetősége is ellátogatott, délután pedig a Civil Falu programban ismerkedhettek meg az egyetemi szervezetekkel, támogatókkal és a kitelepülő partnerekkel a gólyák.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu