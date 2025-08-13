1 órája
Ekkorát még nem láttál, Kiskörén bukkant fel és videóra vették
Új fegyvert kapott a Tisza-tó a felhalmozódó uszadék ellen: Kiskörén munkába állt egy óriási kotrógép, amely a vízlépcső legmélyebb pontjait is eléri.
Kiskörén üzempróbán mutatták be azt a nagy teljesítményű kotrógépet, amelyet a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) és az MVM Vízerőmű Kft. együttműködésében állítottak szolgálatba. Az úszóműre telepített, Sennebogen márkájú gép jelentős előrelépést jelent a korábban használt eszközökhöz képest, mivel képes elérni a vízlépcső felvizének legmélyebb pontját is.
A Kötivizig közösségi oldalán az írja, ez a fejlesztés különösen fontos, hiszen a kotró így a víz alatti területekről is el tudja távolítani a felhalmozódott uszadékot, amely akadályozhatná az erőmű turbináinak működését. A rendszeres tisztítás nemcsak a berendezések élettartamát növeli, hanem hozzájárul az energiahatékony üzemeltetéshez is.
A kiskörei vízlépcső a Tisza-tó vízgazdálkodásának egyik kulcseleme, ezért a kotrógép üzembe állítása a térség hosszú távú fenntartható működését is szolgálja.
