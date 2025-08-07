Jó ég, mit halásztak ki már megint a Tiszából! Fotókon az állat, aminek itt sem kéne lennie!

Hatalmas ékszerteknőst fogtak a Tisza szolnoki szakaszán – írta a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület.

Hatalmas méretű ékszerteknőst fogtak a Tiszán

Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület/Facebook

– Minden bizonnyal kifogtuk az eddigi legnagyobb inváziós teknőst a Tiszából Szolnoknál. Állami védekezés keretében a szerdai csapda ellenőrzés alkalmával bukkantunk erre a 35 centiméteres és 3,8 kilogrammos egyedre tojásrakás közben, pár méterre a jelenlegi vízszint fölött. Az eddigi rekorder példány is Magyarországon került meg, melynek tömege 2,9 kilogramm volt. Sajnálatos hogy ilyen rekordról kell beszámolni, ami valószínű, hogy akár európai rekord is lehet, az állat csak szabadon, természetes körülmények közt tud ekkora méretet elérni – tették hozzá.