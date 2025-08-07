augusztus 7., csütörtök

Jó ég, mit halásztak ki már megint a Tiszából! Fotókon az állat, aminek itt sem kéne lennie!

A teknős méretéből arra következtetnek, hogy legalább 25-30 éve élhet a természetben.

Heol.hu

Hatalmas ékszerteknőst fogtak a Tisza szolnoki szakaszán – írta a Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület

Hatalmas méretű ékszerteknőst fogtak a Tiszán
Hatalmas méretű ékszerteknőst fogtak a Tiszán
Forrás: Madárfigyelő Szolnok Természetvédelmi Egyesület/Facebook

– Minden bizonnyal kifogtuk az eddigi legnagyobb inváziós teknőst a Tiszából Szolnoknál. Állami védekezés keretében a szerdai csapda ellenőrzés alkalmával bukkantunk erre a 35 centiméteres és 3,8 kilogrammos egyedre tojásrakás közben, pár méterre a jelenlegi vízszint fölött. Az eddigi rekorder példány is Magyarországon került meg, melynek tömege 2,9 kilogramm volt. Sajnálatos hogy ilyen rekordról kell beszámolni, ami valószínű, hogy akár európai rekord is lehet, az állat csak szabadon, természetes körülmények közt tud ekkora méretet elérni – tették hozzá.

Az ékszerteknőst nem engedik vissza

A teknős méretéből arra következtetnek, hogy legalább 25-30 éve élhet a természetben. Úgy tudjuk, ha a csapdába mocsári teknős kerül, azt azonnal visszaengedik az élőhelyére, az idegenhonos példányokat viszont nem lehet visszatelepíteni, őket a jászberényi állatkertbe szállítják, ahol ellenőrzött körülmények között helyezik el az állatokat. A most kifogott ékszerteknőst is Jászberénybe vitték.

 

 

