Ez Eger legdrágább háza! A hatoslottó nyereménye is kevés, hogy megvedd

Nem egyszerű házat venni manapság és valószínűleg a lelkedet is el kell adnod, hogy megkaparintsd az alábbi házak valamelyikét. Megnéztük az Ingatlan.com ajánlatai között, melyek a legdrágább eladó ingatlanok Heves vármegyében. A keresést a nagyobb városokra szűkítettük le, mutatjuk mit kapsz félmilliárd forintért szűkebb hazánkban.

Az életeddel kell, hogy fizess ezekért az ingatlanokért

Eger

Heves megyeszékhelyén a Türk Frigyes utcába kalauzolt el minket az oldal, ahol egy 616 négyzetméteres villa 3212 négyzetméternyi telekterületen keresi új lakóját. A luxus villa komplett wellnessrésszel, medencével, összesen 235 négyzetméter, teraszokkal, parkosított udvarral és 4 autót befogadó képes garázzsal rendelkezik. Amennyiben van félretett 498 millió forintod, ebben a csodában is élhetsz.

A Türk Frigyes utcában várja új tulaját a ház

Nem csak Egerben kérnek rengeteget az eladó ingatlanokért

Hatvan

A hirdetések közül Hatvan legdrágább háza egy befejezetlen projekt, amit 250 millióért árulnak. A telek közel 1500 négyzetméter, az ingatlanok bruttó 931 négyzetmétert foglal magába, ami 33 kisebb lakás összterülete. Ha a leendő befektető befejezi az említett projektet, egy kiváló befektetési lehetőség tulajdonosa lesz, azonban megnéztünk egy már álló lakóhelyet is. Az első ilyen találat 199 millió forintért lecsapható: Újhatvan keresett, kertvárosi részén, korszerűsített, jó állapotú, téglaépítésű 377 négyzetméteres családi ház 1.000 négyzetméteres telekkel. "Az ingatlan a 2000-es években egy jól átgondolt átalakítás és korszerűsítés eredményeképp nyerte el mai állapotát."

Hatvanban 199 millióért a tied lehet

Gyöngyös

A lista tetején egy L alakban elhelyezkedő, felújítandó családi ház áll. Az ingatlan 897 négyzetméternyi telken 647 négyzetmétert foglal el. Az épület teljes egésze alatt pince helyezkedik el. Mint írják, figyelemreméltó lehet pályázati lehetőségek kiaknázására is, például hotel kialakítása esetén. Az épület további érdekessége, hogy egy időben itt működött az egykori Orczy-levéltár és könyvtár. Ha valakinek erre fáj a foga, 350 milliót kell kiadnia rá.