2 órája
Szia uram! Szecessziós kúria 15 millióért? Érdekel?
Nem mindennapi lehetőségre figyeltünk fel az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon. Eladó Recsken egy lenyűgöző szecessziós stílusú kúria!
Egy csodás régi épület keresi gazdáját Recsken, ahogy az kiderül egy Facebook-hirdetésből. A kúria a település központjában található, az átmenő forgalom is ide korlátozódik, egy karnyújtásnyira Sirok, Mátraderecske, és Parád. A ház egy tágas zárt udvarral büszkélkedik.
Az épület alapterülete: 550 négyzetméter, a telek területe: 2263 négyzetméter. Felújítandó, ugyanakkor kiváló állapota és az eredeti stílusjegyek lehetővé teszik az építéskori hangulat visszaállítását. Az épület sosem volt átépítve.
Mint írták, az ingatlan nem áll műemléki védelem alatt, ami nagy rugalmasságot biztosít a leendő tulajdonosnak az esetleges átalakítások és fejlesztések során. Ez különösen fontos azoknak, akik szeretnék megőrizni az eredeti építészeti stílust, miközben a modern igényekhez igazítják.
Különösen vonzó befektetési lehetőség azok számára, akik értékelik a történelmi értéket, és szívesen fektetnek be olyan projektekbe, amelyek a régi idők varázsát és a modern kényelmet ötvözik. Remek lehetőség mindazoknak, akik szeretnék megteremteni álmaik otthonát, vagy akár vállalkozásuk székhelyét keresik.
