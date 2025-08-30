augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eladó

2 órája

Szia uram! Szecessziós kúria 15 millióért? Érdekel?

Címkék#otthon#kúria#eladó

Nem mindennapi lehetőségre figyeltünk fel az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon. Eladó Recsken egy lenyűgöző szecessziós stílusú kúria!

Heol.hu

Egy csodás régi épület keresi gazdáját Recsken, ahogy az kiderül egy Facebook-hirdetésből. A kúria a település központjában található, az átmenő forgalom is ide korlátozódik, egy karnyújtásnyira Sirok, Mátraderecske, és Parád. A ház egy tágas zárt udvarral büszkélkedik. 

Szecessziós kúria 15 millióért? 
Forrás: Vidéki házak / Facebook

Az épület alapterülete: 550 négyzetméter, a telek területe: 2263 négyzetméter. Felújítandó, ugyanakkor kiváló állapota és az eredeti stílusjegyek lehetővé teszik az építéskori hangulat visszaállítását. Az épület sosem volt átépítve.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Mint írták, az ingatlan nem áll műemléki védelem alatt, ami nagy rugalmasságot biztosít a leendő tulajdonosnak az esetleges átalakítások és fejlesztések során. Ez különösen fontos azoknak, akik szeretnék megőrizni az eredeti építészeti stílust, miközben a modern igényekhez igazítják.

Különösen vonzó befektetési lehetőség azok számára, akik értékelik a történelmi értéket, és szívesen fektetnek be olyan projektekbe, amelyek a régi idők varázsát és a modern kényelmet ötvözik. Remek lehetőség mindazoknak, akik szeretnék megteremteni álmaik otthonát, vagy akár vállalkozásuk székhelyét keresik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu