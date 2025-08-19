Balesetveszély a köbön - ez lehet az év bunkó rolleres parkolása Egerből

Mióta létezik elektromos roller kölcsönzési szolgáltatás Egerben, azóta vannak anomáliák is a rendszerben. A rollerek leparkolása az egyik legproblémásabb kérdés, az egész városban előfordul, hogy az úttestre, a járdára vagy kapubejárókba teszik le a járműveket, de olyan is volt már, hogy valaki az Érsekkertben a tóban dobta le. Tavaly pedig arról számoltunk be, hogy valaki az egri uszodával szemben elég sajátosan parkolt le két e-rollert: beleállította a kukába őket. De találtunk már virágágyásba leállított rollert is. Mindezek miatt még az előző közgyűlés meg is szavazta, hogy bizonyos városrészekben nem lehet akárhová leparkolni a járműveket.

"Jóvanazúgy" elektromos rolleres parkolás Egerben Fotó: Szabadi Martina Laura /heol.hu

A bérlés idén már újra lehetséges, a rollerek típusa változott, de azok a felhasználók nem tűntek el, akik vagy lustaságból vagy a rossz poén kedvéért furcsa, bosszantó helyeken teszik le az elektromos rollereket. Idén megírtuk már azt az esetet, amikor egy kertbe hajítottak be egy rollert, de volt olyan olvasónk is, aki azon borult ki, hogy a kapubeálló elé parkolják le a kétkerekű járgányokat, ez pedig megnehezíti a házban élő mozgássérült lakó közlekedését.