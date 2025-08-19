57 perce
Balesetveszély a köbön - ez lehet az év bunkó rolleres parkolása Egerből
Ott hagyják a járda közepén, bedobják a kertbe, vagy forgalmas úton állítják le. Egyre több elektromos rolleres bunkó parkolást látni, csakhogy ez balesetveszélyes is.
Mióta létezik elektromos roller kölcsönzési szolgáltatás Egerben, azóta vannak anomáliák is a rendszerben. A rollerek leparkolása az egyik legproblémásabb kérdés, az egész városban előfordul, hogy az úttestre, a járdára vagy kapubejárókba teszik le a járműveket, de olyan is volt már, hogy valaki az Érsekkertben a tóban dobta le. Tavaly pedig arról számoltunk be, hogy valaki az egri uszodával szemben elég sajátosan parkolt le két e-rollert: beleállította a kukába őket. De találtunk már virágágyásba leállított rollert is. Mindezek miatt még az előző közgyűlés meg is szavazta, hogy bizonyos városrészekben nem lehet akárhová leparkolni a járműveket.
A bérlés idén már újra lehetséges, a rollerek típusa változott, de azok a felhasználók nem tűntek el, akik vagy lustaságból vagy a rossz poén kedvéért furcsa, bosszantó helyeken teszik le az elektromos rollereket. Idén megírtuk már azt az esetet, amikor egy kertbe hajítottak be egy rollert, de volt olyan olvasónk is, aki azon borult ki, hogy a kapubeálló elé parkolják le a kétkerekű járgányokat, ez pedig megnehezíti a házban élő mozgássérült lakó közlekedését.
Elektromos rollerrel is figyelnünk kellene a környezetünkre
Hétfő este az Eger tábla után, a Noszvaj felé vezető úton találtunk egy rollert az út szélén hagyva. A szürkületben alig vette észe a sofőr, kérdés, a kedves felhasználó vajon felfogta-e, hogy balesetveszélyes a kanyargós úton hagyott jármű, vagy csak egyszerűen megállt alatta a roller, ahogy elérte a város határát, leszált róla és hátrahagyta - még arra sem vette a fáradságot, hogy átemelje az útpadkán és a fűbe tegye. A rollerekkel ugyanis nem lehet eljutni más településekre, azok a város határánál leállnak.
A rolleres balesetek egyébként nem ritkák: a napokban arról számoltunk be, hogy egy fiatal férfi szenvedett balesetet rollerrel. A 19 éves fiatal felnőtt elektromos rollerrel csapódott a Szmrecsányi Lajos Érsekkert északi bejáratánál álló kovácsoltvas kapuba és meg is sérült.
