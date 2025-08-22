augusztus 22., péntek

Kritikák

Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!

Címkék#vélemény#kasszás#panasz#élelmiszerbolt

Bár Eger élelmiszerboltjai összességében kedvelt és frekventált üzletek, több vásárlói visszajelzés is arra utal, hogy akadnak olyan helyek, ahol a minőség, a kiszolgálás vagy épp a higiénia hagy némi kívánnivalót maga után. Körbenéztünk, mit mondanak a vevők az élelmiszerboltokról – és volt, ami még minket is meglepett.

Bár Eger turisztikailag kiemelt város, amely rengeteg látogatót vonz a történelmi belvárosba, a borospincékbe és a fürdőibe, az élelmiszerüzletek színvonala – legalábbis néhány vásárlói visszajelzés alapján – nem mindig tart lépést a város jó hírnevével. A legtöbb élelmiszerboltban udvarias a kiszolgálás, megfelelő a kínálat és általában tiszta a környezet, azonban több üzletre is egyre gyakrabban érkeznek kellemetlen, néha egészen megdöbbentő panaszok. Ezek egy része bosszantó apróság, máskor viszont súlyosabb problémákra mutatnak rá: lejárt vagy romlott áru, udvariatlan személyzet, szervezetlenség, higiéniai hiányosságok.

értékelések, vélemény, élelmiszerbolt
Bár a legtöbb élelmiszerbolt magas, gyakran közel maximális értékelést kap, időről időre negatív visszajelzések is érkeznek
Forrás:  MW

Ezt tapasztalják sokan egri élelmiszerboltokban – döbbenetes panaszok kerültek napvilágra

Egy élelmiszerbolt akkor jó, ha tiszta, rendezett, és a vásárló jól érzi magát benne. Legalábbis elvileg. Egyes egri boltok esetében azonban a vevők úgy érzik, ez csak vágyálom. Többen is sérelmezték a hangnemet, amellyel az eladók, pénztárosok vagy biztonsági őrök szólnak hozzájuk.

Nagyon hangos, udvariatlan pénztáros! A kasszánál elhangzott: „Na, van még, aki fizet? Mert már elegem van!

A húspult sem mindig a megbízhatóság mintaképe egy visszatérő vásárló szerint.

Évek óta ide jártunk, mert finom volt a hús. De a héten vettünk 5 kilót, másnapra megromlott, büdös lett. Soha többet nem megyünk ide vásárolni!

Egy másik hozzászólás így szól, szintén a húspultról.

A húspultba úgy tűnik, csak a kedvetlen, bunkó lányokat veszik fel. Az ember már félve mer kérni valamit.

A zsúfoltság, a szervezetlenség és a higiénia is gyakori panaszforrás. Néhányan szűknek és logikátlanul berendezettnek tartják a boltokat. De sajnos nem csak az elrendezéssel van baj, hanem a kellemetlen szagokkal is. 
— A boltok szűkek, logikátlanul berendezettek, a sorok között alig fér el két ember. A sütöde részlegből áradó büdös szag beteríti az egész üzletet - írja az egyik elégedetlen vásárló. 

— Dögszag a bejáratnál, egyre gyakoribb jelenség - fogalmazza egy másik negatív élménnyel rendelkező ember.

Néhány boltban már az is komoly kihívást jelent, hogy a vásárló kosarat találjon, máshol az eladók viselkedése váltott ki felháborodást. Akadt olyan vélemény is, amely szerint még a pékáru sem nyújtott elfogadható élményt: a vásárló a mákos búrkiflit ehetetlenül száraznak írta le, amely mellé szerinte "két liter üdítő kellett, hogy le tudja nyelni". A pizzás fornetti „inkább múzeumba való”, fogalmazott, és hozzátette: a kasszás stílusa végleg megerősítette benne, hogy ebbe az üzletbe nem térnek vissza többé.

Egy másik visszajelzést egy édesanya osztott meg, akinek kisfia autizmus spektrumzavarral él. A családot – elmondása szerint – gyanakvó pillantások fogadták, majd fennhangon szegezték nekik a kérdést: „Mit keresnek?” Az anyuka úgy fogalmazott, olyan érzésük volt, mintha tolvajként bánnának velük. Az eset mélyen elszomorította.

Egy másik vásárló az 50. születésnapjára készült különleges étellel, azonban a bevásárlás nem várt fordulatot vett. Elmondása szerint velőt szeretett volna vásárolni, ám a kiszolgálás stílusa messze elmaradt az elvárhatótól. A hentes kelletlenül, lekezelő hangnemben közölte, hogy nem tudja, van-e az adott termékből, majd – amikor a vásárló hátat fordított – a pult mögött hangosan kitárgyalták a helyzetet, egyenesen azt mondva: „Még jó, hogy nem adok neki.” A vásárló úgy fogalmazott: „Nagyon rosszul esett.” Az alkalom, amely eredetileg ünnepi lett volna, így kellemetlen élménnyé vált.

Gyakoriak a panaszok az akciós termékekkel kapcsolatban is

— A kenyér savanyú, a zöldség-gyümölcs rothadt, az akciós termékek gyakran rosszul vannak kitáblázva. A pénztáros hümmög, ha ezt szóvá tesszük - írta az egyik vásárló.

A sorban állás, a technikai nehézségek és az általános szervezetlenség sok vásárló türelmét próbára teszi. Egy vevő szerint csúcsidőben mindössze két pénztár működik, és előfordul, hogy 20–25 ember torlódik össze egy-egy sorban. Az önkiszolgáló kasszák használhatatlanok – állítja –, ráadásul a segítségre kirendelt alkalmazott nem segített a rendszer megértésében, ehelyett megvádolta, hogy nem fizetett, miközben végig mellette állt.

Nem csupán a kiszolgálással, de az üzlet rendezettségével is akadtak gondok. Egy másik vásárló a tojásrészlegről így írt:

Úgy nézett ki, mintha földrengés lett volna az epicentrumban. Gusztustalan. Jó érzésű ember a közelébe sem megy.

És még egy apró, de sokak számára kellemetlen részlet is szemet szúrt.

Fizetős mosdó egy bevásárlóközpontban? Ez komoly? – tette fel a kérdést értetlenkedve az egyik vásárló.

A vásárlói vélemények természetesen szubjektívek, és nem minden bolt vagy üzletlánc érintett egyformán. Azonban az ismétlődő panaszok – a kiszolgálás stílusára, a zsúfoltságra, a termékek minőségére és a higiéniai körülményekre vonatkozóan – arra utalnak, hogy több helyen is lenne min javítani. Egy barátságos mosoly, friss pékáru és működő kassza már fél siker – talán nem is kéne ennél több.

 

