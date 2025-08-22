Koszos mosdó, flegma pénztáros, romlott hús – érdemes messze elkerülni ezeket az egri boltokat!

Bár Eger turisztikailag kiemelt város, amely rengeteg látogatót vonz a történelmi belvárosba, a borospincékbe és a fürdőibe, az élelmiszerüzletek színvonala – legalábbis néhány vásárlói visszajelzés alapján – nem mindig tart lépést a város jó hírnevével. A legtöbb élelmiszerboltban udvarias a kiszolgálás, megfelelő a kínálat és általában tiszta a környezet, azonban több üzletre is egyre gyakrabban érkeznek kellemetlen, néha egészen megdöbbentő panaszok. Ezek egy része bosszantó apróság, máskor viszont súlyosabb problémákra mutatnak rá: lejárt vagy romlott áru, udvariatlan személyzet, szervezetlenség, higiéniai hiányosságok.

Bár a legtöbb élelmiszerbolt magas, gyakran közel maximális értékelést kap, időről időre negatív visszajelzések is érkeznek

Ezt tapasztalják sokan egri élelmiszerboltokban – döbbenetes panaszok kerültek napvilágra

Egy élelmiszerbolt akkor jó, ha tiszta, rendezett, és a vásárló jól érzi magát benne. Legalábbis elvileg. Egyes egri boltok esetében azonban a vevők úgy érzik, ez csak vágyálom. Többen is sérelmezték a hangnemet, amellyel az eladók, pénztárosok vagy biztonsági őrök szólnak hozzájuk.

Nagyon hangos, udvariatlan pénztáros! A kasszánál elhangzott: „Na, van még, aki fizet? Mert már elegem van!

A húspult sem mindig a megbízhatóság mintaképe egy visszatérő vásárló szerint.

Évek óta ide jártunk, mert finom volt a hús. De a héten vettünk 5 kilót, másnapra megromlott, büdös lett. Soha többet nem megyünk ide vásárolni!

Egy másik hozzászólás így szól, szintén a húspultról.

A húspultba úgy tűnik, csak a kedvetlen, bunkó lányokat veszik fel. Az ember már félve mer kérni valamit.

A zsúfoltság, a szervezetlenség és a higiénia is gyakori panaszforrás. Néhányan szűknek és logikátlanul berendezettnek tartják a boltokat. De sajnos nem csak az elrendezéssel van baj, hanem a kellemetlen szagokkal is.

— A boltok szűkek, logikátlanul berendezettek, a sorok között alig fér el két ember. A sütöde részlegből áradó büdös szag beteríti az egész üzletet - írja az egyik elégedetlen vásárló.

— Dögszag a bejáratnál, egyre gyakoribb jelenség - fogalmazza egy másik negatív élménnyel rendelkező ember.