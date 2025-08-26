augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Élelmiszerkörkép

Tettünk egy kört, hol a legolcsóbbak az alapélelmiszerek Hevesben

Az árak folyamatosan változnak, de néhány alapélelmiszer esetében könnyen megtalálhatjuk a legjobb ajánlatokat. Összeállításunkból kiderül, melyik boltban érdemes beszerezni a sajtot, tejet, kenyeret, tojást, csirkemellet vagy éppen a kávét.

A legtöbben rutinszerűen intézik a napi vagy heti bevásárlást, de egy kis odafigyeléssel akár jelentős megtakarítás is elérhető. Az árak ugyanis üzletenként eltérhetnek, még az alapvető élelmiszerek esetében is. Éppen ezért megnéztük, hol érdemes megvenni a sajtot, tejet, kenyeret, tojást, csirkemellet vagy éppen a kávét az Árfigyelő rendszer legfrissebb adatai alapján.

Mutatjuk, hol a legolcsóbbak az alapélelmiszerek
Az Árfigyelő adatai alapján készült összegzésünkben hét-nyolc alapélelmiszer árát hasonlítottuk össze a legnagyobb hazai láncoknál.

  • Sajt

 A legjobb ár Trappista sajtból a Lidlben található, ahol 1 kg 3463 forint, vagy 0,3 kg-os kiszerelésben 1039 forint. A Sparban a 700 g-os sajt 2219 forintba kerül, így a Lidl jelenleg kedvezőbb választás.

  • Tej

A legolcsóbb 2,8%-os UHT tej a Spar kínálatában van 319 forintért, míg a Tesco ára 325 forint. Az 1,5%-os Cirmi UHT tej 289 forintba kerül a Sparban, ami szintén versenyképes ár.

  • Tojás

30 db-os S méretű tojást a Penny-ben a legkedvezőbb megvenni, 1579 forintért (53 forint/db). A Spar 10 db-os csomagja 557 forint, ami darabra vetítve 56 forint, így kicsit drágább.

  • Kenyér

A legolcsóbb fehér kenyér az Aldi Kemencés kedvenc 0,4 kg-os kiszerelése 175 forintért. A Lidl fél kg-os fehér veknije 206 forint, a Tesco házi veknije 209 forint.

  • Csirkemell

Mind a Lidl, mind a Spar 2199 forint/kg áron kínálja, így itt nincs nagy árkülönbség.

  • Kávé

Őrölt kávéból a Lidl 250 g-os kiszerelése a legkedvezőbb, 999 forintért. A Spar 250 g-os csomagja 1099 forint. Szemes kávéból a Spar S Budget 1 kg-os csomagja 3679 forint.

  • Liszt és cukor

A finomliszt legjobb ára 187 forint/kg az Aldi, Lidl és Penny üzletekben, míg a Tesco 189 forintért kínálja. A kristálycukor ára a Tesco, Lidl és Penny üzletekben egységesen 309 forint/kg.

Összességében a legolcsóbb bevásárlási lehetőségek egyértelműen az Aldi és a Lidl kínálatában találhatók, főleg kenyér, sajt és kávé esetében. A tojásnál és a tejnél a Penny és a Spar kínál versenyképes árakat. Így érdemes több boltot is átnézni, ha a hétköznapi költségeket szeretnénk csökkenteni.

 

