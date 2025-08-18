Elhunyt a gyöngyösi iskola legendás tanára

Elhunyt dr. Csépe Györgyné Mező Anna, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese, a Gyöngyös Város Barátainak Köre tagja, adta hírül az egyesület a közösségi oldalán. A Gyöngyösön közismert Pannika 80 éves korában távozott.

Az elhunyt dr. Csépe Györgyné 80 éves volt

Forrás: Gyöngyös Város Barátainak Köre / Facebook

Dr. Bekecs Andrea, a baráti kör elnöke elmondta portálunknak, hogy szeretett barátjuk, Pannika, 2005-től tagja volt az egyesületnek.

– Tagsága idején a sport és kulturális rendezvények aktív résztvevője, mozgatórugója volt. Szeretettel emlékezünk kedves személyére a közösségben betöltött szerepére az olimpiai eszme terjesztése, helyi sportrendezvények, egyesületünk számtalan kulturális rendezvényeinek lebonyolítása során. Maradandó nyomot hagyott munkájával a Gyöngyösi Sportmúzeum kialakítása során is, mint sportszakmai tanácsadó. Példát mutatott a természetjáró, sportoló életmódjával, amit a több éve tartó, méltósággal viselt súlyos betegsége ellenére is gyakorolt. Egy hónapja a férje nevét éve viselő Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrandon tartott ünnepi megemlékezés napján került kórházba, bíztunk benne, hogy felépül. Részvétünket küldjük a családjának! Búcsúzunk kedves barátunktól, de nem feledjük! Nyugodjon békében! – fogalmazott dr. Bekecs Andrea.

Az elhunyt a legbüszkébb a családjára volt

Dr. Csépe Györgyné 1945-ben született Gyöngyösön. A helyi gimnázium elvégzése után a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanár végzettséget szerzett. Pályáját Nagyrédén kezdte. Ekkor végezte el az orosz- nyelv és irodalom szakot a Szegedi Tudományegyetemen. 1970-től a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanára volt nyugdíjba vonulásáig. Kézilabdában, atlétikában versenyeztetett. Tanítványai az országos döntőkben értek el eredményeket. Edzője volt a Gyöngyösi Vasas Izzó női kézilabda csapatának. 1977-ben a gimnázium igazgatóhelyettesének nevezték ki. 10 évig érettségi vizsgaelnök volt.

Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kitüntetéssel végezte el a pedagógia-nevelésszociológia szakot, 15 évig tanította a nevelési alapismereteket, pszichológiai szakkört vezetett. Nevéhez fűződik a nyolcosztályos kisgimnázium bevezetése, amire máig méltán büszke az intézmény, sok tehetséges fiatal nőtt fel azóta.