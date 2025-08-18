augusztus 18., hétfő

Gyászhír

3 órája

Elhunyt a gyöngyösi iskola legendás tanára

Címkék#Gyöngyös#Dr Csépe György#Fitness Akadémia#yumeiho#Berze Nagy János Gimnázium

Dr. Csépe Györgyné Mező Anna 80 éves korában távozott az élők sorából. Az elhunyt testnevelőtanár egész életében a fitt életmódot hirdette, tele életszeretettel.

Szabó István

Elhunyt dr. Csépe Györgyné Mező Anna, a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium nyugalmazott tanára, igazgatóhelyettese, a Gyöngyös Város Barátainak Köre tagja, adta hírül az egyesület a közösségi oldalán. A Gyöngyösön közismert Pannika 80 éves korában távozott.

Az elhunyt dr. Csépe Györgyné 80 éves volt
Forrás: Gyöngyös Város Barátainak Köre / Facebook

Dr. Bekecs Andrea, a baráti kör elnöke elmondta portálunknak, hogy szeretett barátjuk, Pannika, 2005-től tagja volt az egyesületnek. 

– Tagsága idején a sport és kulturális rendezvények aktív résztvevője, mozgatórugója volt. Szeretettel emlékezünk kedves személyére a közösségben betöltött szerepére az olimpiai eszme terjesztése, helyi sportrendezvények, egyesületünk számtalan kulturális rendezvényeinek lebonyolítása során. Maradandó nyomot hagyott munkájával a Gyöngyösi Sportmúzeum kialakítása során is, mint sportszakmai tanácsadó.  Példát mutatott a természetjáró, sportoló életmódjával, amit a több éve tartó, méltósággal viselt súlyos betegsége ellenére is gyakorolt. Egy hónapja a férje nevét éve viselő Dr. Csépe György Uszoda és Termálstrandon tartott ünnepi megemlékezés napján került kórházba, bíztunk benne, hogy felépül. Részvétünket küldjük a családjának! Búcsúzunk kedves barátunktól, de nem feledjük! Nyugodjon békében! – fogalmazott dr. Bekecs Andrea.

Az elhunyt a legbüszkébb a családjára volt

Dr. Csépe Györgyné 1945-ben született Gyöngyösön. A helyi gimnázium elvégzése után a Testnevelési Főiskolán testnevelő tanár végzettséget szerzett.  Pályáját Nagyrédén kezdte. Ekkor végezte el az orosz- nyelv és irodalom szakot a Szegedi Tudományegyetemen. 1970-től a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanára volt nyugdíjba vonulásáig. Kézilabdában, atlétikában versenyeztetett. Tanítványai az országos döntőkben értek el eredményeket. Edzője volt a Gyöngyösi Vasas Izzó női kézilabda csapatának. 1977-ben a gimnázium igazgatóhelyettesének nevezték ki. 10 évig érettségi vizsgaelnök volt.

Közben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kitüntetéssel végezte el a pedagógia-nevelésszociológia szakot, 15 évig tanította a nevelési alapismereteket, pszichológiai szakkört vezetett. Nevéhez fűződik a nyolcosztályos kisgimnázium bevezetése, amire máig méltán büszke az intézmény, sok tehetséges fiatal nőtt fel azóta. 

Nyugdíjba vonulása után a Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézetében aqua-fitness tréner, a Fitness Akadémián – az ország első, államilag elismert végzettséget nyújtó sport-magániskolájában – yumeiho terapeuta végzettséget szerzett, és így a városban élő, egészséges életmódot választók edzőjeként tevékenykedett. Fitt életmódot hirdetett, tele életszeretettel. 

Legbüszkébb családjára volt – férjére, dr. Csépe Györgyre, aki tanárként és sportemberként maradandót alkotott a város sportéletében, Gabriella lányára – aki két olimpián versenyzett úszásban –, valamint György fiára és négy unokájára. 

Dr. Csépe Györgyné munkáját az évek során Diákokkal a diákokért, Kiváló munkáért, Kiváló nevelőmunkáért, Ifjúságért Érdemérem kitüntetésekkel ismerték el.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
