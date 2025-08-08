Elhunyt Eger emblematikus kocsmárosa

Szomorú hír jutott el szerkesztőségünkbe, csütörtökön elhunyt Pócs Ferenc, közismertebb nevén Putyi bácsi. Putyi bácsi 1944-ben született, s ikonikus helyét, a Putyi kocsmáját negyvenkét éven át üzemeltette.

Putyi bácsi 2019-ben zárta ikonikus kocsmáját

1977. május 1-jén lépte át a kocsmája küszöbét. A Panoráma Vendéglátó Vállalat berkeiből érkezett, a Park szállóból. Az akkori tulajdonos, Herendi József fiaként fogadta és alkalmazta a szorgalmas fia­talembert. Putyi ­emlékezete szerint azokban az időkben zárás után gyakorta együtt maradt a személyzet egy kis kerti sütögetésre, borozásra. Idilli évek, remek kiskocsmai miliő, otthonosság, szíves, kedélyes vendéglátás, a kisembernek is elérhető árak jellemezték hajdanán ezt a helyet.

Az 1980-as évek elején vette át az üzletet Putyi a korábbi tulajdonostól. A rendszerváltozást követő időszakban az új követelmények miatt arra jutott, hogy a melegkonyhát nem üzemelteti tovább. Így maradt meg az ivóhely. Putyi kocsmája, amely 2019 májusában zárt be végleg.