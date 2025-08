Elhunyt a legendás magyar dj

Büszkék vagyunk rá, hogy a Poptarisznya.hu webrádió is megőrizhet valamit ebből az örökségből: Cintula hangja ma is hallható a rádiónk sweeperjeiben (szignáljaiban) – így a jövőben is velünk marad minden egyes lejátszott dal között, hangként és emlékként egyaránt. Nyugodj békében, Cintula! Köszönjük a hangulatot, a mosolyt, a zenét – és azt, hogy mindig önmagad voltál