Elhunyt
41 perce
Gyászol az egri iskola, szeretett munkatársuktól búcsúznak
Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium gyászol.
Hosszan tartó betegségben elhunyt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium portása, Batki Gyula - olvasható az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Facebook bejegyzésében.
2006 óta dolgozott az intézményben, ahol munkája mindig nagyon fontos volt számára. Legyen szó az iskoláról vagy a kollégiumról, feladatait odaadással, szeretettel és precízen végezte - írják.
Emlékét szívünkben őrizzük.
- áll a posztban.
