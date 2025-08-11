Gyászol az egri iskola, szeretett munkatársuktól búcsúznak

Hosszan tartó betegségben elhunyt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium portása, Batki Gyula - olvasható az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Facebook bejegyzésében.

Forrás: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium /Facebook

2006 óta dolgozott az intézményben, ahol munkája mindig nagyon fontos volt számára. Legyen szó az iskoláról vagy a kollégiumról, feladatait odaadással, szeretettel és precízen végezte - írják.

Emlékét szívünkben őrizzük.

- áll a posztban.