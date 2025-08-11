augusztus 11., hétfő

Elhunyt

43 perce

Gyászol az egri iskola, szeretett munkatársuktól búcsúznak

Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium gyászol.

Heol.hu

Hosszan tartó betegségben elhunyt az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium portása, Batki Gyula - olvasható az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Facebook bejegyzésében. 

Forrás: Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium /Facebook

2006 óta dolgozott az intézményben, ahol munkája mindig nagyon fontos volt számára. Legyen szó az iskoláról vagy a kollégiumról, feladatait odaadással, szeretettel és precízen végezte - írják.

Emlékét szívünkben őrizzük.

- áll a posztban.

