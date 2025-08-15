augusztus 15., péntek

Kavargott

2 órája

Elképesztő látvány - porördögök garázdálkodtak két helyen is Hevesben + videó

Címkék#porördög#kánikula#boszorkánytölcsér

Egy nap alatt rögtön kétszer is sikerült Hevesben egyébként nem túl gyakori időjárási jelenséget videóra venni. Porördögök garázdálkodtak Füzesabony és Egerszólát határában.

Heol.hu

Pénteken a napos időben, a perzselő hőségben adottak voltak a feltételek porördögök kialakulásához. Két ilyen jelenséget is lencsevégre kaptak, az egyik Füzesabony közelében, a másik pedig Egerszólát határában kavargott, mely kisebb tárgyakat is felkapott - írja az Időkép.hu.

Porördögök kavarogtak a péntek délutáni kánikulában
Forrás: Beol.hu

A naposabb, száraz időben a feltételek kedvezőek porördögök, vagy más néven boszorkánytölcsérek kialakulásához. Általában erőteljesebb besugárzás hatására jönnek létre. A legtöbb esetben veszélytelenek, de ha nagyra nőnek, képesek néhány könnyebb tereptárgyat felkapni, valamint arrébb repíteni - írják.

Nem először tapasztaltak ilyen jelenséget Hevesben. Néhány éve olvasónk küldött videót porördögről. Akkor a markazi tónál sikerült lencsevégre kapni az elsőre talán ijesztőnek tűnő jelenséget.

A porördögök (poros forgószelek, portölcsérek) a tölcsérek közé tartozó meteorológiai jelenségek. Főleg száraz területeken jellemző, de Magyarországon sem ritka a nyári félévben.

A porördög nem tornádó

 A porördög, azaz portölcsér kialakulásához nem kell komor felhő, vihar. Ha a nyári hőség idején nagyon felhevül a talaj, akkor a levegő hirtelen felemelkedik, és ha jól fújnak a szelek, örvénylésbe kezd. Mindeközben felkavarhatja a port, a homokot vagy leveleket, amitől láthatóvá válik. A tornádók zivatarfelhőkből nyúlnak alá és sokszor pusztítók, míg a portölcsérek a felszínről indulnak, szép időben jönnek létre, és csak ritkán olyan erősek, hogy károkat okozzanak.

 

 

