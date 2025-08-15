Elképesztő látvány - porördögök garázdálkodtak két helyen is Hevesben + videó

Pénteken a napos időben, a perzselő hőségben adottak voltak a feltételek porördögök kialakulásához. Két ilyen jelenséget is lencsevégre kaptak, az egyik Füzesabony közelében, a másik pedig Egerszólát határában kavargott, mely kisebb tárgyakat is felkapott - írja az Időkép.hu.

Porördögök kavarogtak a péntek délutáni kánikulában

Forrás: Beol.hu

A naposabb, száraz időben a feltételek kedvezőek porördögök, vagy más néven boszorkánytölcsérek kialakulásához. Általában erőteljesebb besugárzás hatására jönnek létre. A legtöbb esetben veszélytelenek, de ha nagyra nőnek, képesek néhány könnyebb tereptárgyat felkapni, valamint arrébb repíteni - írják.

Nem először tapasztaltak ilyen jelenséget Hevesben. Néhány éve olvasónk küldött videót porördögről. Akkor a markazi tónál sikerült lencsevégre kapni az elsőre talán ijesztőnek tűnő jelenséget.