Nyomtalanul eltűntek a kamaszok - őket keresik a rendőrök Hevesben

Az eltűnt emberek világnapját minden év augusztus 30-án tartják, hogy felhívják a figyelmet az eltűnésekre, valamint azokra a családokra, akik évekig élnek bizonytalanságban szeretteik hollétét illetően. Ez a nemzetközi emléknap azok emlékére jött létre, akik külső vagy belső erőszak, fegyveres konfliktusok következtében tűntek el. Bár a világnap célja globális, most a figyelmünket kifejezetten Heves megyére fordítjuk: feltérképeztük a vármegye területén eltűnt személyek eseteit, beleértve azokat is, akik jelenleg is körözés alatt állnak.

Több mint száz eltűnt személyt tartanak nyilván Heves vármegyében

Túl hosszú az eltűnt személyek listája

Majd’ 25 év telt el azóta, hogy a 17 éves Kiss Gábor utoljára lépte át szülei egri otthonának küszöbét. Mint ahogy korábbi cikkeinkben megírtuk, 2000. november 11-én indult szórakozni, de többé nem tért vissza. Napokkal később a szülei már a rendőrséghez fordultak, minden hiába: a fiú eltűnése rejtély maradt. 2001 májusában, Adonynál a Dunában találták meg a holttestét. Édesanyja hosszú éveken át küzdött, hogy megtudja az igazságot, minden nap érezve szeretett fia hiányát. Az ügy végül bizonyíték hiányában zárult, de az anyai szívben a fájdalom és a remény soha nem múlt el.