Emlékezés

Nyomtalanul eltűntek a kamaszok - őket keresik a rendőrök Hevesben

Augusztus 30-án van az eltűnt emberek világnapja, ezen a napon a világ azok előtt tiszteleg, akik nyomtalanul tűntek el, és azok előtt is, akik őket keresik. Heves vármegyében jelenleg 121 eltűnt személyt tart nyilván a rendőrség. A legfiatalabb eltűnt mindössze 12 éves.

Az eltűnt emberek világnapját minden év augusztus 30-án tartják, hogy felhívják a figyelmet az eltűnésekre, valamint azokra a családokra, akik évekig élnek bizonytalanságban szeretteik hollétét illetően. Ez a nemzetközi emléknap azok emlékére jött létre, akik külső vagy belső erőszak, fegyveres konfliktusok következtében tűntek el. Bár a világnap célja globális, most a figyelmünket kifejezetten Heves megyére fordítjuk: feltérképeztük a vármegye területén eltűnt személyek eseteit, beleértve azokat is, akik jelenleg is körözés alatt állnak.

Több mint száz eltűnt személyt tartanak nyilván Heves vármegyében
Túl hosszú az eltűnt személyek listája 

Majd’ 25 év telt el azóta, hogy a 17 éves Kiss Gábor utoljára lépte át szülei egri otthonának küszöbét. Mint ahogy korábbi cikkeinkben megírtuk, 2000. november 11-én indult szórakozni, de többé nem tért vissza. Napokkal később a szülei már a rendőrséghez fordultak, minden hiába: a fiú eltűnése rejtély maradt. 2001 májusában, Adonynál a Dunában találták meg a holttestét. Édesanyja hosszú éveken át küzdött, hogy megtudja az igazságot, minden nap érezve szeretett fia hiányát. Az ügy végül bizonyíték hiányában zárult, de az anyai szívben a fájdalom és a remény soha nem múlt el. 

A káli férfit is holtan találták meg

Tavaly decemberben indult el Kálból Kápolna felé a 24 éves Pecze Máté kerékpárján, de soha többé nem tért haza. A család minden eszközt bevetett: kutyás keresők, helikopter és civil önkéntesek is keresték a fiatal férfit. A remény azonban tragikusan megszakadt, amikor egy férfi Egerszalók és Verpelét között rátalált Máté holttestére. A fiatal élete örökre véget ért, és a család fájdalma mérhetetlen.

Több mint száz embert köröznek eltűnés miatt Heves vármegyében – a legfiatalabb csupán 12 éves

Heves vármegyében jelenleg 121 eltűnt személy után nyomoznak a rendőrök. Az Egri Rendőrkapitányság nyilvántartása szerint 107 embert keresnek eltűnés miatt, míg a Hatvani Rendőrkapitányság 7, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 3, a Füzesabonyi pedig 4 ügyben folytat nyomozást. A legfiatalabb eltűnt Pete Alex, aki mindössze 12 éves, és augusztus 8-án tűnt el. Azóta a Hatvani Rendőrkapitányság körözi. A legfrissebb körözést augusztus 28-án adták ki: az Egri Rendőrkapitányság a 13 éves, egri születésű Radics Evelin Mirellát keresi. 

A legrégebb óta eltűntként nyilvántartott személy Kovács Tamás, akinek 1997-ben veszett nyoma. Azóta is a Gyöngyösi Rendőrkapitányság körözi – mindeddig eredménytelenül. A férfiről az eltűnése óta semmilyen információ nem került elő: nincs szemtanú, nyom vagy bizonyíték, mintha nyom nélkül tűnt volna el a föld színéről.

Korábban beszámoltunk róla, hogy nyomtalanul eltűnt egy 14 éves lány. A police.hu adatai szerint az eltűnt fiatal körülbelül 151–155 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű.

 

