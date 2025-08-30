34 perce
Nyomtalanul eltűntek a kamaszok - őket keresik a rendőrök Hevesben
Augusztus 30-án van az eltűnt emberek világnapja, ezen a napon a világ azok előtt tiszteleg, akik nyomtalanul tűntek el, és azok előtt is, akik őket keresik. Heves vármegyében jelenleg 121 eltűnt személyt tart nyilván a rendőrség. A legfiatalabb eltűnt mindössze 12 éves.
Az eltűnt emberek világnapját minden év augusztus 30-án tartják, hogy felhívják a figyelmet az eltűnésekre, valamint azokra a családokra, akik évekig élnek bizonytalanságban szeretteik hollétét illetően. Ez a nemzetközi emléknap azok emlékére jött létre, akik külső vagy belső erőszak, fegyveres konfliktusok következtében tűntek el. Bár a világnap célja globális, most a figyelmünket kifejezetten Heves megyére fordítjuk: feltérképeztük a vármegye területén eltűnt személyek eseteit, beleértve azokat is, akik jelenleg is körözés alatt állnak.
Túl hosszú az eltűnt személyek listája
Majd’ 25 év telt el azóta, hogy a 17 éves Kiss Gábor utoljára lépte át szülei egri otthonának küszöbét. Mint ahogy korábbi cikkeinkben megírtuk, 2000. november 11-én indult szórakozni, de többé nem tért vissza. Napokkal később a szülei már a rendőrséghez fordultak, minden hiába: a fiú eltűnése rejtély maradt. 2001 májusában, Adonynál a Dunában találták meg a holttestét. Édesanyja hosszú éveken át küzdött, hogy megtudja az igazságot, minden nap érezve szeretett fia hiányát. Az ügy végül bizonyíték hiányában zárult, de az anyai szívben a fájdalom és a remény soha nem múlt el.
Szívszorító történet: az édesanya tovább harcol, hogy megtalálják fia gyilkosát
A káli férfit is holtan találták meg
Tavaly decemberben indult el Kálból Kápolna felé a 24 éves Pecze Máté kerékpárján, de soha többé nem tért haza. A család minden eszközt bevetett: kutyás keresők, helikopter és civil önkéntesek is keresték a fiatal férfit. A remény azonban tragikusan megszakadt, amikor egy férfi Egerszalók és Verpelét között rátalált Máté holttestére. A fiatal élete örökre véget ért, és a család fájdalma mérhetetlen.
Lesújtó tragédia: az eltűnt férfi holttestét találták meg Verpelét és Egerszalók között
Több mint száz embert köröznek eltűnés miatt Heves vármegyében – a legfiatalabb csupán 12 éves
Heves vármegyében jelenleg 121 eltűnt személy után nyomoznak a rendőrök. Az Egri Rendőrkapitányság nyilvántartása szerint 107 embert keresnek eltűnés miatt, míg a Hatvani Rendőrkapitányság 7, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 3, a Füzesabonyi pedig 4 ügyben folytat nyomozást. A legfiatalabb eltűnt Pete Alex, aki mindössze 12 éves, és augusztus 8-án tűnt el. Azóta a Hatvani Rendőrkapitányság körözi. A legfrissebb körözést augusztus 28-án adták ki: az Egri Rendőrkapitányság a 13 éves, egri születésű Radics Evelin Mirellát keresi.
A legrégebb óta eltűntként nyilvántartott személy Kovács Tamás, akinek 1997-ben veszett nyoma. Azóta is a Gyöngyösi Rendőrkapitányság körözi – mindeddig eredménytelenül. A férfiről az eltűnése óta semmilyen információ nem került elő: nincs szemtanú, nyom vagy bizonyíték, mintha nyom nélkül tűnt volna el a föld színéről.
A gyöngyösi eltűnés, amely három évtizede foglalkoztatja a rendőrséget
Korábban beszámoltunk róla, hogy nyomtalanul eltűnt egy 14 éves lány. A police.hu adatai szerint az eltűnt fiatal körülbelül 151–155 centiméter magas, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű.
14 éves lány tűnt el rejtélyes körülmények között – nagy erőkkel keresik az egri rendőrök
