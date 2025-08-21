augusztus 21., csütörtök

Szörnyű

Elütöttek egy rolleres lányt Egerben, az elkövető elhajtott a helyszínről – fotóval

Felháborító eset történt vasárnap Egerben. Elütöttek egy e-rollerrel közlekedő lányt.

Az egyik egri Facebook csoportban egy édesanya tett közzé egy bejegyzést, miszerint vasárnap délben elütötték a lányát. A baleset Egerben, a Sas utcában történt egy kerékpároknak fenntartott gyalogátkelőhelyen. 

Elütöttek egy e-rollerrel közlekedő lányt
A sofőr egy ezüstszínű Volkswagenben ült. Gyorsan elmenekült a bűncselekmény helyszínéről - áll a posztban.  

A lány sokkos állapotba került, a roller teljesen megrongálódott. Az édesanya a lakosság segítségét kéri, tanúkat keres. 

Hatalmas kérés, hogy aki akkor vezetett és tanú volt, kérem, segítsen megtalálni a bűnözőt! Nem maradhat büntetlenül.

- írta az anyuka. 

A lány is hibázhatott?

Portálunk kérdésére Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az esetet. Az e-rollerrel közlekedő lány nem sérült meg. Az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. 

A kommentelők közül többen vitatják, hogyan is zajlott a baleset.

Nem mindegy hogy gyalogátkelőn ment át vagy a kerékpáros átkelőn. Kerékpáros átkelőnél ott a stop tábla és a felfestés is a kerékpárúton érkezőknek, ergo az autónak van elsőbbsége. A gyalogátkelőn pedig kizárólag tolva szabályos mind bicajjal, mind pedig rollerrel. A Sas úton nincs kombinált átkelő!

Többen írták azt is, hogy az érintett helyszínen térfigyelő kamera van. 

Akadt olyan is aki a lány védelmére kelt. 

Akkor mától a városban szabad a szabálytalanul közlekedők gázolása? Úgy érzem, hogy a hozzászólások alapján ez átmenne a népszavazáson.

 

