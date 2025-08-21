3 órája
Elütöttek egy rolleres lányt Egerben, az elkövető elhajtott a helyszínről – fotóval
Felháborító eset történt vasárnap Egerben. Elütöttek egy e-rollerrel közlekedő lányt.
Az egyik egri Facebook csoportban egy édesanya tett közzé egy bejegyzést, miszerint vasárnap délben elütötték a lányát. A baleset Egerben, a Sas utcában történt egy kerékpároknak fenntartott gyalogátkelőhelyen.
A sofőr egy ezüstszínű Volkswagenben ült. Gyorsan elmenekült a bűncselekmény helyszínéről - áll a posztban.
A lány sokkos állapotba került, a roller teljesen megrongálódott. Az édesanya a lakosság segítségét kéri, tanúkat keres.
Hatalmas kérés, hogy aki akkor vezetett és tanú volt, kérem, segítsen megtalálni a bűnözőt! Nem maradhat büntetlenül.
- írta az anyuka.
A lány is hibázhatott?
Portálunk kérdésére Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az esetet. Az e-rollerrel közlekedő lány nem sérült meg. Az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.
A kommentelők közül többen vitatják, hogyan is zajlott a baleset.
Nem mindegy hogy gyalogátkelőn ment át vagy a kerékpáros átkelőn. Kerékpáros átkelőnél ott a stop tábla és a felfestés is a kerékpárúton érkezőknek, ergo az autónak van elsőbbsége. A gyalogátkelőn pedig kizárólag tolva szabályos mind bicajjal, mind pedig rollerrel. A Sas úton nincs kombinált átkelő!
Többen írták azt is, hogy az érintett helyszínen térfigyelő kamera van.
Akadt olyan is aki a lány védelmére kelt.
Akkor mától a városban szabad a szabálytalanul közlekedők gázolása? Úgy érzem, hogy a hozzászólások alapján ez átmenne a népszavazáson.
