Elütöttek egy rolleres lányt Egerben, az elkövető elhajtott a helyszínről – fotóval

Az egyik egri Facebook csoportban egy édesanya tett közzé egy bejegyzést, miszerint vasárnap délben elütötték a lányát. A baleset Egerben, a Sas utcában történt egy kerékpároknak fenntartott gyalogátkelőhelyen.

Elütöttek egy e-rollerrel közlekedő lányt

A sofőr egy ezüstszínű Volkswagenben ült. Gyorsan elmenekült a bűncselekmény helyszínéről - áll a posztban.

A lány sokkos állapotba került, a roller teljesen megrongálódott. Az édesanya a lakosság segítségét kéri, tanúkat keres.

Hatalmas kérés, hogy aki akkor vezetett és tanú volt, kérem, segítsen megtalálni a bűnözőt! Nem maradhat büntetlenül.

- írta az anyuka.

A lány is hibázhatott?

Portálunk kérdésére Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense megerősítette az esetet. Az e-rollerrel közlekedő lány nem sérült meg. Az Egri Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit.

A kommentelők közül többen vitatják, hogyan is zajlott a baleset.

Nem mindegy hogy gyalogátkelőn ment át vagy a kerékpáros átkelőn. Kerékpáros átkelőnél ott a stop tábla és a felfestés is a kerékpárúton érkezőknek, ergo az autónak van elsőbbsége. A gyalogátkelőn pedig kizárólag tolva szabályos mind bicajjal, mind pedig rollerrel. A Sas úton nincs kombinált átkelő!

Többen írták azt is, hogy az érintett helyszínen térfigyelő kamera van.

Akadt olyan is aki a lány védelmére kelt.