Nagyon menő a profilképed? El sem hiszed, milyen hatással van az életedre!
Dr. Domán Szilvia a másokban rólunk kialakult képről beszélt, amit nem mindig intézhetünk el egy vállrándítással. Az énmárka a bennünk rejlő lehetőségek egyik kulcskérdése, életünk során sokszor minősít bennünket.
Az énmárka a másokban rólunk kialakult kép. Vannak, akik legyintenek rá, mondván, őket abszolút nem érdekli, mások mit gondolnak róluk. Ez azonban nem pusztán hiúság kérdése, életünk számos területén lehetünk sikeresebbek jó énmárkázással, tudtuk meg dr. Domán Szilviától, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campus egyetemi docensétől.
Az énmárka sokkal nagyobb hatással van az életünkre, mint gondolnánk
Miért fontos, hogy milyen fotókat, videókat osztunk meg magunkról a közösségi médiafelületeken? Miért lényeges nagyon átgondolni az öltözködésünket, a frizuránkat, a sminkünket, a viselkedésünket? Belegondoltunk-e már abba, mindennek milyen hatása lehet ránk nézve egy új közösségbe kerüléskor az iskolában, az egyetemen, vagy a későbbiekben egy állásinterjún, új munkahelyen, vagy akár egy friss párkapcsolatban?
– Az énmárka egy nagyon frappáns idézet szerint az, amit mondanak rólunk, amikor kimegyünk a szobából – kezdte dr. Domán Szilvia. – Erre persze, sokan azt mondhatják: én erre nem vagyok kíváncsi, az vagyok, aki vagyok.
Bizonyos helyzetekben azonban nagy hatással lehet életünkre a mások véleménye
Ezért az énmárka felépítése mégis fontos, és ehhez remek technikák léteznek. Egyrészt a viselkedésünkkal befolyásolhatjuk mások rólunk alkotott képét. Baráti társaságban természetes, ha másképpen viselkedik valaki, mint egy munkahelyen, egy hivatalban. Ezeket a viselkedésmintákat meg lehet tanulni. Leginkább azt célszerű megtanulni, mi az, amit nem kellene tenni. Nagyon hangsúlyos a személyes megjelenésünk. Itt nem az ember küllemének szépségéről, vagy annak ellenkezőjéről van szó. Sokkal inkább egyfajta igényességről, és a túlzásoktól való tartózkodásról. Például egy extrém szakállt legfeljebb egy művésznél fogadunk el, mindenki másra furcsán nézünk, ha olyat visel. De ugyanez a helyzet a frizurával, a sminkkel, a kiegészítőkkel, a körmökkel, a szempillával és persze a ruházattal. A küllem szempontjából mást fogadunk el egy kisgyerektől, egészen sokat elfogadunk egy kamasztól. Egy felnőtt, érett ember esetében az extremitásokra már furcsán szoktunk nézni – sorolta a docens.
A megosztott, szétcsúszott partifotók sok helyen visszaüthetnek
A viselkedés és küllem hangsúlyozottan fontos a közöségi médiában, emelte ki az egyetemi oktató. Rámutatott arra, hogy ott megjelenhetnek az emberről olyan fotók, videók, amit egy külső szemlélő nem tud összeegyeztetni az adott személyről alkotott képével.
– Bizonyára borzasztóan vicces az ökörködünk a haverokkal típusú fotókat, videókat kitenni a közösségi oldalakra. De mi van akkor, ha valaki az új kedvese családjához először látogat el? A szülők nem ritkán azzal kezdik, hogy lecsekkolják a gyermekük párját a közösségi oldalakon. Ha azt látják, hogy mindig más partnerrel van, mindig alkoholt fogyaszt, akkor az első véleményük nem biztos, hogy jó hatással lesz az újdonsült kapcsolatra.
A felnőtteknél abba gondoljunk bele, ha egy munkahelyre komoly, megbízható embert keresnek, de a pályázónak kizárólag szétcsúszott partifotókkal van tele az oldala. Nem biztos, hogy ő lesz a befutó az állásinterjún
Vagy vegyük azt, ha elköltözik a család, és a gyerek más iskolába, más osztályba kerül. Az új osztálytársak tuti, hogy utána néznek az érkezőnek a világhálón. Erősen meggondolandó tehát a fotók és videók posztolása – mutatott rá dr. Domán Szilvia.
Énmárka: a külső alapján való megítélést taglalták a gyöngyösi campuson
"Nem tartom viccesnek, ha valaki egy cápafogsort rak ki profilképnek a közösségi oldalon"
A profilképet szokták nagyon sokan széttrollkodni, fűzte hozzá dr. Domán Szilvia.
Nagyon szeretem a humort, mégsem tartom viccesnek, ha valaki például egy cápafogsort rak ki az arcképe helyett. A profilképnek ugyanis van funkciója, az illető arcáról kellene, hogy szóljon
Persze vannak, akik csak bohóckodnak ezeken a platformokon, s hogy ne bukjanak le, bármit felraknak maguk helyett. A szülőknek is szólnak ezek az intelmek. Egy pici babáról nincs olyan kép, ami ciki lenne a szülőknek, a rokonságnak, jó ismerősöknek. Azonban számos olyan szituációban lehet az a csecsemő megörökítve, ami miatt később, iskolás korában kinevethetik, kiközösíthetik, és ez lelki törést okozhat neki.
Fokozottan kontrolláltan kell fotókat, videókat feltölteni, lehetőleg a gyermekkel egyeztetve, hogy neki melyik tetszik, vállalhatónak látja-e több év múlva is. Az internet ugyanis nem felejt
– hívta fel a figyelmet a docens.
– Soha ne szelfit rakjunk ki profilképnek a közösségi oldalunkra. A szelfi torzít. Mindenkinek van olyan ismerőse, családtagja, aki készít róla telefonnal egy tisztességes fotót.
Mindenkiről lehet előnyös képet készíteni
Sosem tudhatjuk pontosan, kihez jut majd el a fotónk. De így van ez a bejegyzésekkel is. Borzasztó olvasni a durva helyesírási hibákat, amelyek ráadásul minősítik a bejegyzés íróját. Nem azt árulják el róla, hogy jó ember vagy sem, hanem hatásuk lesz arra, hogy egy munkahelyre őt veszik fel vagy mást, a főnöke őt lépteti-e elő vagy mást – hangsúlyozta dr. Domán Szilvia.
Az elszúrt énmárkázásból komoly önismerettel lehet szabadulni
– Lesznek, akiknek a rólunk alkotott véleményét nem tudjuk megváltoztatni. Tőlük kicsit érdemes messzebb húzódni. Akár egy másik társaságban kellhet új emberként próbálkozni, megnézni, az új külsővel, viselkedéssel, kommunikációval nagyobb sikert lehet-e elérni. Ez a siker persze nem pénzben vagy jobb állásban mért siker, hanem amit mi belül érzünk. Jobban érezzük-e magunkat, ahogy a hernyó átváltozott pillangóvá, vagy ez csupán egy ránk kényszerített helyzet, és visszamegyünk a korábbi állapotba, ahol nekünk jobb volt. Azt gondolom, erre a pszichológusok sem tudnának egyértelmű választ adni.
A változáshoz nagyon komoly önismeretre van szükség, nem elég néhány fotót kicserélni, másképp öltözködni
Ha valaki azt érzi, hogy valahol nem tud megfelelni, az ilyen apróságok is segíthetnek, hogy vidámabb életet tudjon élni – foglalta össze dr. Domán Szilvia.
