Nagyon menő a profilképed? El sem hiszed, milyen hatással van az életedre!

Az énmárka a másokban rólunk kialakult kép. Vannak, akik legyintenek rá, mondván, őket abszolút nem érdekli, mások mit gondolnak róluk. Ez azonban nem pusztán hiúság kérdése, életünk számos területén lehetünk sikeresebbek jó énmárkázással, tudtuk meg dr. Domán Szilviától, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campus egyetemi docensétől.

Az énmárka kialakításánál nagyon meg kell gondolni, vállalható-e a fotó, amit kiteszünk a közösségi oldalakra

Forrás: Czímer Tamás / Heol.hu

Az énmárka sokkal nagyobb hatással van az életünkre, mint gondolnánk

Miért fontos, hogy milyen fotókat, videókat osztunk meg magunkról a közösségi médiafelületeken? Miért lényeges nagyon átgondolni az öltözködésünket, a frizuránkat, a sminkünket, a viselkedésünket? Belegondoltunk-e már abba, mindennek milyen hatása lehet ránk nézve egy új közösségbe kerüléskor az iskolában, az egyetemen, vagy a későbbiekben egy állásinterjún, új munkahelyen, vagy akár egy friss párkapcsolatban?

– Az énmárka egy nagyon frappáns idézet szerint az, amit mondanak rólunk, amikor kimegyünk a szobából – kezdte dr. Domán Szilvia. – Erre persze, sokan azt mondhatják: én erre nem vagyok kíváncsi, az vagyok, aki vagyok.

Bizonyos helyzetekben azonban nagy hatással lehet életünkre a mások véleménye

Ezért az énmárka felépítése mégis fontos, és ehhez remek technikák léteznek. Egyrészt a viselkedésünkkal befolyásolhatjuk mások rólunk alkotott képét. Baráti társaságban természetes, ha másképpen viselkedik valaki, mint egy munkahelyen, egy hivatalban. Ezeket a viselkedésmintákat meg lehet tanulni. Leginkább azt célszerű megtanulni, mi az, amit nem kellene tenni. Nagyon hangsúlyos a személyes megjelenésünk. Itt nem az ember küllemének szépségéről, vagy annak ellenkezőjéről van szó. Sokkal inkább egyfajta igényességről, és a túlzásoktól való tartózkodásról. Például egy extrém szakállt legfeljebb egy művésznél fogadunk el, mindenki másra furcsán nézünk, ha olyat visel. De ugyanez a helyzet a frizurával, a sminkkel, a kiegészítőkkel, a körmökkel, a szempillával és persze a ruházattal. A küllem szempontjából mást fogadunk el egy kisgyerektől, egészen sokat elfogadunk egy kamasztól. Egy felnőtt, érett ember esetében az extremitásokra már furcsán szoktunk nézni – sorolta a docens.