A parajdi katasztrófa miatt nehéz helyzetbe került családok gyermekei táboroztak Pétervásárán

– A parajdi katasztrófa után különféle módokon próbálják megoldani az ivóvíz-gondokat, de sajnos nem olyan, mint régen volt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek a családját legjobban érinti a probléma, lássuk vendégül a szokásos látogatások helyett – fogalmazott Eged István.

Erdélyi családok gyermekei táboroztak Pétervásárán

Elmondta, hogy a gyermekek nagyon élvezték a kirándulást, a 20 részt vevő gyermekből csak egy járt eddig Magyarországon, így újdonság volt nekik az is, hogy itt vannak. A pétervásárai iskolások is csatlakoztak a programokhoz, mivel a személyes kapcsolatok is fontosak.

– Elvittük őket nemcsak Pétervására látnivalóit megnézni, hanem Bükkszéken is voltunk fürödni, Egerben is jártunk, és ellátogattunk a Bükki Csillagdába is. Fagyizás, gyermekdiszkó is szerepelt a programok között – ismertette Eged István polgármester, aki hozzátette, hogy még a pétervásárai felnőttek számára is nagy élmény volt a székely gyermekekkel való találkozás.

A Bükki Csillagdát is meglátogatták a Pétervásárán táborozó gyulakutai gyermekek

Forrás: Beküldött fotó

Remek programokon vettek rész a gyulakutai gyermekek

A csoport augusztus 4-én, hétfőn délután érkezett meg Pétervásárára, ahol a szállásuk a Szakiskola kollégiumában volt berendezve. A hosszú út után az első közös vacsorára az Arany Kakas Fogadóban került sor, majd kötetlen esti programmal zárult a nap.

Kedden a reggelit követően a résztvevők megismerkedhettek Pétervására nevezetességeivel. Elsőként a Tamási Áron Általános Iskola mutatkozott be, majd a Szent Márton Katolikus Templom – ismertebb nevén a „Palócok Székesegyháza” – impozáns épületét csodálták meg. A délelőttöt egy kellemes séta zárta a Vezekényvölgyi Víztározóhoz. Az ebéd után a csoport ellátogatott a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdőbe, ahol a délutánt pihenéssel és fürdőzéssel töltötték. A nap vacsorával ért véget az általános iskola ebédlőjében.