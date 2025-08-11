augusztus 11., hétfő

1 órája

A parajdi katasztrófa miatt nehéz helyzetbe került családok gyermekei táboroztak Pétervásárán

Címkék#Gyulakuta#székely#Eged István#tábor#gyermek

Pétervására testvértelepülése, Gyulakuta a parajdi bányakatasztrófa után még mindig szenved az ivóvízkészlet ihatatlanná válásától. Az észak-hevesi településen az erdélyi családok gyermekei táboroztak, így próbáltak enyhíteni számukra a katasztrófa következményeit.

Elek Andrea

Különleges tábort rendeztek Pétervásárán testvértelepülésük, az erdélyi Gyulakuta gyermekei számára. Eged István polgármester elmondta a Heol.hu kérdésére, hogy régi a kapcsoltuk a testvértelepüléssel, több mint 30 éve tart és rendszeresen ápolják. Most a parajdi bányakatasztrófa miatt bajba került erdélyi családok gyermekei táboroztak náluk.

Erdélyi családok gyermekei táboroztak Pétervásárán
Forrás: Beküldött fotó

A polgármester kifejtette, hogy a bányakatasztrófa után Gyulakután is ihatatlanná vált az ivóvíz. Korábbi cikkünkben írtunk is róla, hogy támogatást ígértek az erdélyieknek. Eged István szerint nagyon fontos ezt a kapcsolatot ápolni, hiszen a Covid-járvány idején nem tudták meglátogatni egymást, így ezt a szokást is igyekeznek feleleveníteni.

– A parajdi katasztrófa után különféle módokon próbálják megoldani az ivóvíz-gondokat, de sajnos nem olyan, mint régen volt. A képviselő-testület úgy döntött, hogy azoknak a gyermekeknek, akiknek a családját legjobban érinti a probléma, lássuk vendégül a szokásos látogatások helyett – fogalmazott Eged István.

Erdélyi családok gyermekei táboroztak Pétervásárán

Elmondta, hogy a gyermekek nagyon élvezték a kirándulást, a 20 részt vevő gyermekből csak egy járt eddig Magyarországon, így újdonság volt nekik az is, hogy itt vannak. A pétervásárai iskolások is csatlakoztak a programokhoz, mivel a személyes kapcsolatok is fontosak.

– Elvittük őket nemcsak Pétervására látnivalóit megnézni, hanem Bükkszéken is voltunk fürödni, Egerben is jártunk, és ellátogattunk a Bükki Csillagdába is. Fagyizás, gyermekdiszkó is szerepelt a programok között – ismertette Eged István polgármester, aki hozzátette, hogy még a pétervásárai felnőttek számára is nagy élmény volt a székely gyermekekkel való találkozás.

A Bükki Csillagdát is meglátogatták a Pétervásárán táborozó gyulakutai gyermekek
Forrás: Beküldött fotó

Remek programokon vettek rész a gyulakutai gyermekek

A csoport augusztus 4-én, hétfőn délután érkezett meg Pétervásárára, ahol a szállásuk a Szakiskola kollégiumában volt berendezve. A hosszú út után az első közös vacsorára az Arany Kakas Fogadóban került sor, majd kötetlen esti programmal zárult a nap.

Kedden a reggelit követően a résztvevők megismerkedhettek Pétervására nevezetességeivel. Elsőként a Tamási Áron Általános Iskola mutatkozott be, majd a Szent Márton Katolikus Templom – ismertebb nevén a „Palócok Székesegyháza” – impozáns épületét csodálták meg. A délelőttöt egy kellemes séta zárta a Vezekényvölgyi Víztározóhoz. Az ebéd után a csoport ellátogatott a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdőbe, ahol a délutánt pihenéssel és fürdőzéssel töltötték. A nap vacsorával ért véget az általános iskola ebédlőjében.

A gyulakutai gyermekek az egri várat is megismerték
Forrás: Beküldött fotó

Szerdán reggeli után a résztvevők a Bükki Csillagdát látogatták meg, ahol betekinthettek a csillagászat rejtelmeibe és az űrkutatás világába. Az élménydús délelőttöt egy ebéd követte Eger városában, majd délután az Egri Vár történelmi falai között barangolt a csoport. Este egy mini diszkó, beszélgetés és közös szórakozás várt a gyermekekre.

Az utolsó napon, augusztus 7-én a reggeli után sor került a búcsúzásra és a hazautazásra. A vendégek élményekkel telve, sok új ismeretséggel és emlékezetes pillanatokkal tértek haza Pétervásáráról.

 

 

A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
