Hiába érvényes, mégis letiltják: sok ügyfél bankkártyája lesz használhatatlan idő előtt

Hamarosan nagy változás elé néznek az ügyfelek: az Erste Bank lecseréli a régi Mastercard kártyákat. Az Erste közleménye szerint minden bankkártya érintett, a jövőben pedig kizárólag Visa kerülhet a pénztárcákba.

Amennyiben az Erste Bank ügyfele vagy, és Mastercard kártyát használsz, készülj fel: a pénzintézet elköszön az eddig használatban lévő Mastercard bankkártyáitól. A folyamat lezárultával minden ügyfél, számlatípustól függetlenül, kizárólag Visa kártyát fog használni. 

Erste kártyacsere: sok bankkártya lesz használhatatlan
A bank tájékoztatása szerint a csere díjmentesen zajlik, ám fontos tudni, hogy nincs egységes időpont: több szakaszban végzik az átállást. Első lépésként arra kérik az ügyfeleket, hogy azonnal ellenőrizzék postázási címüket, melyről postai úton vagy online üzenet formájában kapnak értesítést az érintettek. A George alkalmazásban, telefonon vagy egy bankfiókban ezt a határidőig lehet módosítani.

Fontos információk az Erste kártyacseréjéről

Az Erste kártyacsere nem a régi kártya lejáratához kötött, így a bank bármikor kezdeményezheti a cserét. Fontos, hogy az új kártya átvételéhez olyan címet adj meg, ahol biztosan fogadni tudod a küldeményt.

Az új betéti vagy hitelkártyát a megadott időn belül kézbesíti a bank, de az első használat előtt aktiválni kell. Az aktiválás módjai a következők:

  • Hitelkártyák esetén: csak az első vásárláskor, egy terminálnál, a régi kártya PIN-kódjának megadásával aktiválható (a PIN változatlan marad).
  • Betéti kártyák esetén: ATM-nél készpénzfelvétellel vagy egyenleglekérdezéssel is aktiválható.

Az új kártya aktiválása után lesz elérhető az online és érintéses fizetés, valamint megjelenik a George mobilalkalmazásban, ahol digitalizálható a Google Pay vagy Apple Pay szolgáltatásba. Az új kártya aktiválásával a régi kártya azonnal érvényét veszti.

Ha nem aktiválod az új kártyát a megadott időn belül, a bank letiltja a régi kártyát, és nem tudsz vele fizetni.

A kártyacsere során megváltoznak a kártya adatai (kártyaszám, lejárati idő, CVV/CVC kód), ezért érdemes ezeket frissíteni a digitális előfizetéseknél (például streaming szolgáltatásoknál), melyek kezelésében a bank az internetbanki felületen is segítséget nyújt.

A bankkártya díjai és szolgáltatásai nem változnak: továbbra is élnek a külföldi, belföldi és online fizetési lehetőségek, a biztonsági előírások, valamint például a Visa Classic kártyához járó utasbiztosítás.

További részleteket és tájékoztatást a bank hivatalos oldalán találhatsz.

 

