A jövő zenészei Egerben mutatkoznak be
Fiatal tehetségek előtt nyitja meg kapuit újra az ÉTER Plusz Fesztivál. A tehetségkutató fesztivált immáron a 21. alkalommal rendezik meg Egerben.
Szeptember 13-án, szombaton 10:30-kor ismét megszólalnak a fiatal zenészek hangszerei Egerben: immár 21. alkalommal kerül megrendezésre az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál, ezúttal a Broadway Monkey színpadán.
– Az ÉTER Plusz – eredeti nevén Észak-Magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál – mára túlnőtt egy egyszerű verseny keretein: igazi szakmai műhellyé vált, ahol a fiatal zenészek nemcsak bemutatkozhatnak, de értékes visszajelzést is kapnak fejlődésükhöz – árulta el Jakab Jácint, a fesztivál alapítója és főszervezője.
A Promeritum Alapítvány által szervezett esemény társszervezői között szerepel az Öröm a Zene Tehetséggondozó Program és az Artisjus is.
A fesztivál 20 éves múltja során számos zenekar számára vált elindító platformmá – az idei évben is fontos cél, hogy a meghívott fiatal formációk anyagukat saját szerzeményeikkel mutassák be a szakmai zsűri és közönség előtt, professzionális színpad-, hang- és fénytechnikával.
A zsűri idén is a magyar könnyűzenei élet ismert személyiségeiből áll: Temesi Berci basszusgitáros és zenei rendező vezeti, mellette Andrásik Remo (zenész, szervező, újságíró, a Hangszerek Országos Szövetségének főtitkára) és Cselőtei László (a HammerWorld magazin alapító főszerkesztője) foglal helyet.
Ezek a szakemberek nem csupán pontoznak – valódi, iránymutató tanácsokat adnak a fellépőknek, hogy karrierjüket előrébb lendíthessék.
– számolt be korábbi tapasztalatairól a főszervező.
Az elmúlt években számos produkció itt tette meg az első komoly lépéseit – az egyik legismertebb példa az AWS, amely az ÉTER-Plusz után lett országos és nemzetközi ismertségű
– tette hozzá.
Ezt kapja az Éter Plusz győztese
A fesztivál korábbi győztesei pénzdíjban, image videókban, promóciós és rádiós megjelenésben, pályázatokban, tréningekben, arculat- vagy weboldalkészítésben részesültek, amelyek érdemben segítették a pályájukat. Idén a továbbjutók összesen 4 millió forint szakmai támogatást nyerhetnek.
– Az ÉTER nemcsak verseny, hanem lehetőség, hiszen olyan eszközöket kínálunk, amelyekhez önerőből nehéz lenne hozzájutni, és bízunk benne, hogy nem ez lesz az utolsó alkalom: ha a jövőben is számíthatunk támogatóinkra és partnereinkre, szívesen folytatjuk a munkát azért, hogy újabb és újabb tehetségeket segítsünk a szakmai pályájukon – zárta szavait Jakab Jácint, a rendezvény főszervezője.
A fiatal tehetségek és zenekarok a rendezvényre augusztus 24-éig jelentkezhetnek a fesztivál honlapján.
A zsűri tagjai
Jakab Jácint az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál egyik alapítója és főszervezője, aki immár több mint két évtizede dolgozik azon, hogy fiatal zenészek és zenekarok bemutatkozási lehetőséget kapjanak. Nevéhez kötődik a fesztivál salgótarjáni indulása, majd egri megerősödése, amely mára országos hírű szakmai találkozóhellyé vált, valamint a tatai Víz Zene Virág Fesztivál megszervezése is, amely Komárom-Esztergom vármegye legnagyobb zenei és kulturális eseménye. Elhivatott abban, hogy a tehetségeket ne csak versenyeztessék, hanem valódi szakmai visszajelzésekkel és fejlődési lehetőségekkel támogassák.
Temesi Berci (Temesi Bertalan) Artisjus- és többszörös Fonogram-díjas basszusgitáros, zeneszerző, producer és zenei rendező, aki több mint húsz éve meghatározó alakja a magyar könnyűzenének. Dolgozott számos ismert előadóval és tévéműsorral, valamint zenekarokkal, mint a Kowalsky meg a Vega, Belmondo vagy a Smooth Jazz Brothers. Aktívan részt vesz a fiatal zenészek mentorálásában is, többek között az Öröm a Zene program és a Hangfoglaló szakmai munkájában, jelenleg pedig a Tornóczky All Access zenésze.
Andrásik Remo zenész, szervező, zenei újságíró és a Hangszerek Országos Szövetségének főtitkára, aki évtizedek óta aktív szereplője a hazai könnyűzenei életnek. Korábban gitárosként és zenekarvezetőként is ismertté vált, majd szakmai szervezőként, oktatóként segíti a magyar zenészeket. Számos tehetséggondozó program, fesztivál és szakmai kezdeményezés elindítója, illetve motorja.
Cselőtei László újságíró, szerkesztő, a magyar rock- és metáltörténelem egyik meghatározó krónikása. Ő alapította és vezeti a HammerWorld magazint, amely több mint három évtizede a hazai rock és metal színtér legfontosabb szakmai és rajongói fórumának számít. Munkájával jelentős szerepet játszik a tehetségek bemutatásában és a műfaj népszerűsítésében.
