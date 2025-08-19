A jövő zenészei Egerben mutatkoznak be

Szeptember 13-án, szombaton 10:30-kor ismét megszólalnak a fiatal zenészek hangszerei Egerben: immár 21. alkalommal kerül megrendezésre az ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál, ezúttal a Broadway Monkey színpadán.

A 2024-es Éter Pluszon a legtöbb díjat a Backdoor People kapta.

Forrás: ÉTER Plusz - Tehetségre hangolva/Facebook

– Az ÉTER Plusz – eredeti nevén Észak-Magyarországi Tehetségkutató Rock Fesztivál – mára túlnőtt egy egyszerű verseny keretein: igazi szakmai műhellyé vált, ahol a fiatal zenészek nemcsak bemutatkozhatnak, de értékes visszajelzést is kapnak fejlődésükhöz – árulta el Jakab Jácint, a fesztivál alapítója és főszervezője.

A Promeritum Alapítvány által szervezett esemény társszervezői között szerepel az Öröm a Zene Tehetséggondozó Program és az Artisjus is.

A fesztivál 20 éves múltja során számos zenekar számára vált elindító platformmá – az idei évben is fontos cél, hogy a meghívott fiatal formációk anyagukat saját szerzeményeikkel mutassák be a szakmai zsűri és közönség előtt, professzionális színpad-, hang- és fénytechnikával.

A zsűri idén is a magyar könnyűzenei élet ismert személyiségeiből áll: Temesi Berci basszusgitáros és zenei rendező vezeti, mellette Andrásik Remo (zenész, szervező, újságíró, a Hangszerek Országos Szövetségének főtitkára) és Cselőtei László (a HammerWorld magazin alapító főszerkesztője) foglal helyet.

Ezek a szakemberek nem csupán pontoznak – valódi, iránymutató tanácsokat adnak a fellépőknek, hogy karrierjüket előrébb lendíthessék.

– számolt be korábbi tapasztalatairól a főszervező.

Az elmúlt években számos produkció itt tette meg az első komoly lépéseit – az egyik legismertebb példa az AWS, amely az ÉTER-Plusz után lett országos és nemzetközi ismertségű

– tette hozzá.

Ezt kapja az Éter Plusz győztese

A fesztivál korábbi győztesei pénzdíjban, image videókban, promóciós és rádiós megjelenésben, pályázatokban, tréningekben, arculat- vagy weboldalkészítésben részesültek, amelyek érdemben segítették a pályájukat. Idén a továbbjutók összesen 4 millió forint szakmai támogatást nyerhetnek.