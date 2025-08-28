Ezt mondja az EVAT az egri cégek átvilágításáról

- Lezárult az önkormányzat által elrendelt átvilágítás, amely három városi céget, köztük az EVAT Zrt.-t, mint a cégcsoport anyavállalatát is érintette. Számunkra ez különösen fontos mérföldkő, hiszen az eredmények egyértelműen visszaigazolták: a tavaly október után megkezdett átalakítások jó irányba mozdították el mind vállalatunk, mind a teljes cégcsoport működését. Az EVAT Zrt. mindig is elkötelezett volt a felelős, szabályozott és átlátható működés mellett. A vizsgálat határidőre készült el, és részletes képet adott gazdálkodásunkról, amely a jelentés alapján stabil alapot biztosít a jövőbeni fejlesztésekhez és működéshez - írta közleményben az EVAT Zrt.

Kiemelték, hogy az átvilágítás nem külső, költséges tanácsadók bevonásával történt, hanem az EVAT Felügyelőbizottságának és szakmai stábjának munkájára épült. Ennek köszönhetően Eger városa és az egriek több millió forintot takaríthattak meg.

Ez számunkra nemcsak a szakmai minőség garanciája, hanem egyben annak bizonyítéka is, hogy a közpénzeket ott és úgy használjuk fel, ahol valódi értéket teremtünk. Az átvilágítás visszaigazolta az elmúlt év egyik legfontosabb döntését: az egyszemélyi cégvezetés bevezetését. A korábbi párhuzamosságokat felszámoló modell egyértelmű felelősségi köröket, gyorsabb döntéshozatalt és stabilabb működést eredményezett. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az EVAT-cégcsoport mindennapi működése biztonságosabb, kiszámíthatóbb és hatékonyabb, ami közvetlen előnyökkel jár a város és az itt élők számára is.

Leszögezték, anyavállalatként kulcsszerepük van abban, hogy a cégcsoport egésze átláthatóbb és összehangolt keretek között működjön. Az elmúlt hónapokban szerzett tapasztalatokra építve, most lehetőségük nyílik, hogy egységes szabályozást, összehangolt beszerzési gyakorlatot és következetes, de igazságos ellenőrzési rendszert alakítsanak ki a jövőre nézve minden leányvállalatnál.

- Ez egyszerre növeli a transzparenciát, és a napi működésben is kézzelfogható költséghatékonyságot hoz. A közgyűlés hamarosan intézkedési tervet fogad el a vizsgálat nyomán, amelynek megvalósításában az EVAT Zrt. vezető szerepet vállal. A szabályozási környezet frissítése, a beszerzési rend átalakítása és a kontrolling rendszer erősítése hozzájárulnak ahhoz, hogy a cégcsoport a jövőben is biztos alapja legyen Eger gazdasági stabilitásának, ahogyan az egyes vizsgált területek jelentős felzárkóztatása és fejlesztése is megkezdődött a tavaly októberi vezérigazgatóváltás után közvetlenül. A célunk változatlan: a közpénzekkel való felelős gazdálkodás, a szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése, és az, hogy az EVAT Zrt. és leányvállalatai a jövőben is a lehető legmagasabb színvonalon szolgálják Eger városát és lakóit - írták.