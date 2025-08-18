1 órája
Fáklyák fényénél ünneplik Egerben augusztus 20 előestéjét
Az Egri Lokálpatrióta Egylet és az Egri Fertálymesteri Testület több mint három évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt. Az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt.
Augusztus 19-én este - kicsit szokatlan időpontban, 18 óra 25 perckor - ismét fölzúgnak Eger belvárosának harangjai, jelezvén a város lakóinak, hogy a Dobó téri Minorita templomban kezdetét veszi a Fáklyás Királyköszöntő Ünnepség, hívta fel a figyelmet az Egri Lokálpatrióta Egylet. Az eseményt minden évben megszervezik augusztus 20-a előtt.
Idén is a megszokott időpontban - 18 óra 30 perckor - ünnepi műsorral várunk minden kedves érdeklődőt. Emlékezzünk közösen a keresztény Magyarország születésére és arra a történelmi pillanatra, amikor államalapító királyunk Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta fel.
- írták.
A műsorban felcsendülnek Johann Sebastian Bach, Gounod, Georg Friedrich Händel, Farkas Ferenc, és Ákom Lajos szerzeményei. Idén a koncertet egy cimbalom szóló nyitja meg. Egyik érdekessége a hangversenynek, hogy ez a hangszer, amit általában népzenei együttesekben hallunk, most egy egészen más oldalát mutatja meg. Szakrális környezetben, Johann Sebastian Bach hegedűre irt szóló szonátájának egy tételét Nagy Gergő cimbalom művész adja elő. Gergő az „Eger Csillaga” díjat nyert Legényes zenekar cimbalom-virtuóza, aki időközben a Zeneakadémián diplomázott.
Lerótta tiszteletét Eger a Fáklyás Királyköszöntőn az államalapító előtt
Művészeink lépnek fel a Fáklyás Királyköszöntőn
Hallhatjuk az Egri Fertálymesteri Testület Férfikarát Hegyesi Hudik Margit karnagy vezetésével. Korpás Róbert - az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium 11. osztályos diákja – Wass Albert „Üzenet haza” című versét adja elő. Fellép az Egri Szimfonikus Zenekar vonósnégyese, Nyeste Erzsébet, Horváthné Bartók Beáta, Bereczki Vilma és Számel Bálint, akik Farkas Ferenc művét adják elő. Ákon Lajos nemzeti érzelmű dalát Hegyesi Hudik Margit énekművész tolmácsolja. G.F. Händel híres művének a „Vizizene” egyik tételének orgona átiratát Kubik Tamás, az Egri Bazilika karnagya és orgonaművésze, az EKKE tanársegédje adja elő. Immár hagyomány, hogy az ünnepség végén a Himnusz előtt felcsendül Bach-Gounod: Áve Maria műve, amit ez évben Horváthné Bartók Beáta énekel, Kubik Tamás orgona kíséretével.
A fáklyás felvonulás a Vár Székesegyházában zárul. A fertálymesteri testület énekkara fellépését követően ünnepi beszédre kerül sor. Nagy öröm számunkra, hogy ennek megtartására elfogadta felkérésünket Koós Ede plébános úr, az Egri Fertálymesteri Testület tagja. A műsort Hegyesi Hudik Margit éneke keretezi. A hagyományoknak megfelelően egri civil szervezetek részvételével megkoszorúzzuk Árpád-házi Imre király emléktábláját. A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével zárul.
