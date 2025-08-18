Fáklyák fényénél ünneplik Egerben augusztus 20 előestéjét

Augusztus 19-én este - kicsit szokatlan időpontban, 18 óra 25 perckor - ismét fölzúgnak Eger belvárosának harangjai, jelezvén a város lakóinak, hogy a Dobó téri Minorita templomban kezdetét veszi a Fáklyás Királyköszöntő Ünnepség, hívta fel a figyelmet az Egri Lokálpatrióta Egylet. Az eseményt minden évben megszervezik augusztus 20-a előtt.

Minden évben látványos esemény a Fáklyás Királyköszöntő Fotó: Gál Gábor/heol.hu

Az Egri Lokálpatrióta Egylet és az Egri Fertálymesteri Testület több mint három évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az államalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt.

Idén is a megszokott időpontban - 18 óra 30 perckor - ünnepi műsorral várunk minden kedves érdeklődőt. Emlékezzünk közösen a keresztény Magyarország születésére és arra a történelmi pillanatra, amikor államalapító királyunk Magyarországot Szűz Mária oltalmába ajánlotta fel.

Fotó: Gál Gábor/heol.hu

A műsorban felcsendülnek Johann Sebastian Bach, Gounod, Georg Friedrich Händel, Farkas Ferenc, és Ákom Lajos szerzeményei. Idén a koncertet egy cimbalom szóló nyitja meg. Egyik érdekessége a hangversenynek, hogy ez a hangszer, amit általában népzenei együttesekben hallunk, most egy egészen más oldalát mutatja meg. Szakrális környezetben, Johann Sebastian Bach hegedűre irt szóló szonátájának egy tételét Nagy Gergő cimbalom művész adja elő. Gergő az „Eger Csillaga” díjat nyert Legényes zenekar cimbalom-virtuóza, aki időközben a Zeneakadémián diplomázott.