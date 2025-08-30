Megkezdődött a szüret, seregek vonultak fel a szüretindító bortúrán Egerszalókon + fotók, videó

Bár a nyár lassan véget ér, Egerszalókon mégis ünnepi hangulat uralkodott szombaton: a falunap keretében együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A meleg, napos idő kedvezett a szüreti felvonulásnak, amely sokakat vonzott a település főutcájára. Az események délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődtek a katolikus templomban, majd fél 12-kor elindult a látványos felvonulás. A szőlő megáldásával hivatalosan is kezdetét vette az idei szüret.

Seregeket vonzott az egerszalóki falunap, hivatalosan is elkezdődött a szüret

Fotó: Huszár Márk

Hagyományörző műsorok, bűvészshow és koncertek várták a vendégeket a falunapon

– Ezt az eseményt mindig augusztus végén rendezik meg, immár több mint húsz éve – mondta el kérdésünkre Farkasné Uzelman Szilvia, a helyi TDM-menedzser. – Régebben valóban a szüret kezdetét ünnepeltük ilyenkor, ma azonban a munkák már korábban elkezdődnek, így a dátumhoz igazodva inkább egyfajta szüretindító bortúraként tekintünk a rendezvényre. A program legfontosabb része az ünnepi szentmise, amelynek különlegességét az adja, hogy népzenei kísérettel zajlik, és ilyenkor a szőlőt is megáldják. Ezt követi a szüreti felvonulás – tette hozzá.

A szüreti felvonulás a templomtól indult, és egészen a Szent Andrea pincészetig tartott. A menetet hagyományőrző csoportok, mazsorettek, valamint fúvószenekar kísérte, ami igazán látványossá és hangulatossá tette az eseményt. A felvonulás minden évben sokakat vonz, hiszen ez az egyik legnépszerűbb programpont.