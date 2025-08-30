36 perce
Megkezdődött a szüret, seregek vonultak fel a szüretindító bortúrán Egerszalókon + fotók, videó
Egerszalókon megkezdődött a szüret: a gyógyvizeiről ismert település falunappal búcsúztatta a nyarat. Az ünnepi hangulatot a szőlő megáldása és a főutcán felcsendülő dobpergés tette teljessé.
Bár a nyár lassan véget ér, Egerszalókon mégis ünnepi hangulat uralkodott szombaton: a falunap keretében együtt ünnepelt a falu apraja-nagyja. A meleg, napos idő kedvezett a szüreti felvonulásnak, amely sokakat vonzott a település főutcájára. Az események délelőtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődtek a katolikus templomban, majd fél 12-kor elindult a látványos felvonulás. A szőlő megáldásával hivatalosan is kezdetét vette az idei szüret.
Hagyományörző műsorok, bűvészshow és koncertek várták a vendégeket a falunapon
– Ezt az eseményt mindig augusztus végén rendezik meg, immár több mint húsz éve – mondta el kérdésünkre Farkasné Uzelman Szilvia, a helyi TDM-menedzser. – Régebben valóban a szüret kezdetét ünnepeltük ilyenkor, ma azonban a munkák már korábban elkezdődnek, így a dátumhoz igazodva inkább egyfajta szüretindító bortúraként tekintünk a rendezvényre. A program legfontosabb része az ünnepi szentmise, amelynek különlegességét az adja, hogy népzenei kísérettel zajlik, és ilyenkor a szőlőt is megáldják. Ezt követi a szüreti felvonulás – tette hozzá.
A szüreti felvonulás a templomtól indult, és egészen a Szent Andrea pincészetig tartott. A menetet hagyományőrző csoportok, mazsorettek, valamint fúvószenekar kísérte, ami igazán látványossá és hangulatossá tette az eseményt. A felvonulás minden évben sokakat vonz, hiszen ez az egyik legnépszerűbb programpont.
Bortúrával, felvonulással indult a szüret Egerszalókon +videó
A bortúrát követően az iskola udvarán folytatódtak a programok, ahol színes hagyományőrző műsorok várták a közönséget. Színpadra lépett a Rozmaring Asszonykórus, a Borvirág Férfikórus, valamint a Borbimbók és barátaik is. A hangulatot táncház fokozta a Tekergő Zenekar és a Többsincs Néptáncegyüttes közreműködésével. A rendezvényen helyi termelők kínálták portékáikat, emellett kézműves bemutatók is színesítették a délutánt. A gyerekeket az Apacuka zenekar koncertje szórakoztatta, míg az est fénypontja Bódi Csabi fellépése volt, a napot pedig látványos tűzijáték zárja 10 órától.
Szüretindító bortúra és felvonulás EgerszalókonFotók: Huszár Márk
