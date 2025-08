Hevesi famatuzsálemek továbbéléséért adhatjuk le szavazatunkat

Augusztus 24-ig voksolhatunk famatuzsálemek erdeire a WWF Hungary által kiírt, az Év Szentélyerdeje szavazáson, hívja fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) a közösségi oldalán. Szűkebb hazánknak nem kis büszkeség, hogy két Heves vármegyében található erdőre is lehet szavazni.

Famatuzsálemek a Bükk-fennsík peremén található őserdőben

Forrás: WWF Magyarország / Gálhidy László

– Most rajtunk a sor, hogy szavazzunk a döntős erdőkre. Ezekben akár 140-200 éves famatuzsálemekkel is találkozhatunk, melyek a természeti örökségünk ikonjai, és most végre méltó figyelmet kaphatnak. Szavazzon a 8 erdő közül a kedvencére. Ami önnek egy szavazat, az a szentélyerdőknek esély, hogy békében növekedhessenek tovább – hívja fel a figyelmet a BNPI a Facebook-oldalán.

A famatuzsálemek kiemelkedő természetvédelmi értéket képviselnek

Láthatunk még erdőben 150-200 éves fákat? – teszi fel a kérdést a WWF Magyarország weboldala.

– Az értékes szentélyerdőkkel az ország változatos helyein találkozhatunk. Vannak közöttük városszéli parkerdők, másokra meredek hegyoldalakon, szurdokvölgyekben vagy az Alföld távoli tanyavilágában bukkanhatunk rá. Néhányat jól is ismerhetünk, mert kirándulóhelyként sokan megfordulnak koros fái között, néhány viszont még a térképeken sem szerepel. Most szavazhatunk néhány ikonikus szentélyerdőre. Segíts megtalálni az év közönségkedvenc szentélyét értékes erdeink közül – áll a szentelyerdo.wwf.hu oldalon.