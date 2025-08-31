augusztus 31., vasárnap

1 órája

Eszméletlenül aranyos felvétel készült a Bükkben kóborló farkaskölykökről + videó

Különleges pillanatot sikerült megörökíteni a Bükkben. A felvételen kíváncsi farkaskölykök láthatóak.

Lencsevégre kapták a Bükki Nemzeti Park területén az idén született farkaskölyköket. A kölykök nyár közepén hagyják el kotorékukat és érdeklődve kutatják először a kotorék környékét, s idővel a territórium távolabbi szegleteit. A felnőtt példányok számára a család összetartása néha igazi türelemjáték, mert a kölykök kíváncsiak, igazi felfedezők. A fiatalok néha lemaradoznak, de aztán nagy igyekezettel próbálják a tempót tartani a családdal - olvasható a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bejegyzésében. 

A felvételen kíváncsi farkaskölykök láthatóak.
A bükki farkas családok több évre visszanyúló genetikai vizsgálati eredményeiből tudjuk, hogy a szülőpárt alkotó egyedei rendkívüli gyakorisággal változnak. A jelenség csupán természetes folyamatokkal nem magyarázható. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a LECA projekt (A Kárpáti-régióban élő nagyragadozók védelme és a velük való együttélés támogatása) tevékenységével hozzájárul a nagyragadozókkal kapcsolatos konfliktusok megelőzéséhez és a nagyragadozók védelméhez szükséges, bizonyítékokon alapuló és összehangolt gyakorlatok megvalósításához - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldala. 

Legutóbb arról írtunk, hogy varázslatos élményben volt része egy túrázónak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Farkas László egy farkasfalkával került szembe,

Júliusban egy bükki farkascsaládot örökített meg a vadkamera. 

 

 

