Eszméletlenül aranyos felvétel készült a Bükkben kóborló farkaskölykökről + videó

Lencsevégre kapták a Bükki Nemzeti Park területén az idén született farkaskölyköket. A kölykök nyár közepén hagyják el kotorékukat és érdeklődve kutatják először a kotorék környékét, s idővel a territórium távolabbi szegleteit. A felnőtt példányok számára a család összetartása néha igazi türelemjáték, mert a kölykök kíváncsiak, igazi felfedezők. A fiatalok néha lemaradoznak, de aztán nagy igyekezettel próbálják a tempót tartani a családdal - olvasható a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság bejegyzésében.

A felvételen kíváncsi farkaskölykök láthatóak.

Forrás: Feol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A bükki farkas családok több évre visszanyúló genetikai vizsgálati eredményeiből tudjuk, hogy a szülőpárt alkotó egyedei rendkívüli gyakorisággal változnak. A jelenség csupán természetes folyamatokkal nem magyarázható. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a LECA projekt (A Kárpáti-régióban élő nagyragadozók védelme és a velük való együttélés támogatása) tevékenységével hozzájárul a nagyragadozókkal kapcsolatos konfliktusok megelőzéséhez és a nagyragadozók védelméhez szükséges, bizonyítékokon alapuló és összehangolt gyakorlatok megvalósításához - írja a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Facebook oldala.

Legutóbb arról írtunk, hogy varázslatos élményben volt része egy túrázónak az Aggteleki Nemzeti Parkban. Farkas László egy farkasfalkával került szembe,