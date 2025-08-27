42 perce
Hiába vette fel a fedélzeti kamerád, hogy beléd mentek, ha óvatlan vagy, be is perelhetnek
Az utóbbi években egyre inkább terjednek a fedélzeti kamerák, melyeket a gépjárművek utasterében elhelyezve rögzíthetik az autózás során a sofőrök elé táruló eseményeket. Sokak szerint ez kifejezetten hasznos találmány: általuk a balesetek körülményei, vagy egyéb szabálytalanságok könnyebben deríthetők fel. De melyek a fedélzeti kamera használata során betartandó szabályok? Egyáltalán jogszerű-e a felvételek készítése?
Kevés olyan megosztó kérdés van a magyar autóstársadalomban, mint a fedélzeti kamerák használata. Egyesek előszeretettel használják a slusszkulcs első elfordításának pillanatától egészen a célba érkezésig, míg mások sérelmezik azok használatát és a jogaikra hivatkoznak akkor, ha adataik – autójuk rendszáma, esetleg arcuk – ilyen felvételeken lesznek láthatók. De hol lehet az igazság? Valahol biztosan félúton.
Az ilyen célokra használt fedélzeti kamerák nem csak balesetek megelőzésében vagy tisztázásában nyújtanak segítséget, de sokan a vitás közlekedési helyzetek tisztázására is használni akarják őket. Bár ezek széles körben elterjedtek, az ilyen és ehhez hasonló eszközök használatának jogi szabályozása viszonylag összetett és sok esetben nem is teljesen egyértelmű. Cikkünkben annak próbálunk meg utánajárni, hogy milyen jogszabályi környezetben kell kiigazodniuk azoknak, akik fedélzeti kamerát használnak, s az azokkal készített felvételek milyen módon használhatók fel a bíróság előtt bizonyítékként – amennyiben egyáltalán felhasználhatók.
Fontos leszögezni, hogy a fedélzeti kamerák által készített felvételek személyes adatokat tartalmazhatnak: alkalmasak lehetnek bizonyos személyek azonosítására, de a rendszámok és más információk alapján is felismerhetőkké válnak a felvételen szereplők.
Tárolni mindössze 5 napig lehet őket
– azt követően törölni kell őket minden olyan adathordozóról, melyekre a felvételek rákerültek.
– Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR (General Data Protection Regulation) szabályozza az ilyen adatok gyűjtését, feldolgozását és tárolását. Magyarországon az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalásai alapján a fedélzeti kamerák használata megengedett, ha azoknak felhasználása kizárólag magáncéllal történik – foglalta össze dr. Megyesi Melinda, a Megyesi&Pápai Ügyvédi Iroda egyik ügyvédje.
Fontos továbbá megjegyezni, hogy a felvételek bármilyen módon történő nyilvánosságra hozatala csak akkor jogszerű, ha az azon szereplő személyek előzetesen ehhez hozzájárultak. Ha ez nem történt meg, a felvételt nyilvánosság elé táró személy akár személyiségi jogsértés miatt is perelhető
– tette hozzá.
A fedélzeti kamera felvétele, mint bizonyíték
Az egyik kérdés, amely a leginkább felmerül az autósokban az az, hogy a fedélzeti kamerák felvételei felhasználhatók-e bizonyítékként a bíróságon. Bár jelenleg nincs olyan konkrét magyar törvény, amely kifejezetten szabályozná a kamerák és az azok által rögzített felvételek felhasználhatóságát, a gyakorlatban már több alkalommal is előfordult, hogy elfogadták ezeket a felvételeket bizonyítékként.
– A bírósági gyakorlatban nem ritka, hogy elfogadják a fedélzeti kamerák felvételeit, különösen akkor, amikor nincs más egyértelmű bizonyíték a baleset körülményeinek felderítésére.
Ezekben az esetekben segíthetnek megállapítani a felelősséget, vagy tisztázni a történteket – akár időrendi – sorrendjét.
Vannak olyan helyzetek, melyekben a felvételek önmagukban nem mindig elegendőek ahhoz, hogy teljes körű bizonyítékot szolgáltassanak – ilyenkor a bíróságok általában más bizonyítékokkal együtt értékelik a kamerafelvételeket – magyarázta az ügyvédnő.
Az ilyen jellegű felvételeket a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság hivatalos e-mail-címére, a [email protected] van lehetőség megküldeni, kísérőlevél csatolásával, melyben a tapasztalt eset körülményeit, adatait foglalja össze a bejelentő.
– Korábban is érkeztek már hozzánk szabálysértéseket dokumentáló felvételek. Azokban az esetekben, amikor a felvétel tartalmazta az elkövetés pontos idejét, az elkövető gépjármű rendszámát, valamint a jogsértés tényleges megvalósulását, a hatóság az eljárást lefolytatta – tájékoztatta portálunkat a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata.
