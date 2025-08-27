Hiába vette fel a fedélzeti kamerád, hogy beléd mentek, ha óvatlan vagy, be is perelhetnek

Kevés olyan megosztó kérdés van a magyar autóstársadalomban, mint a fedélzeti kamerák használata. Egyesek előszeretettel használják a slusszkulcs első elfordításának pillanatától egészen a célba érkezésig, míg mások sérelmezik azok használatát és a jogaikra hivatkoznak akkor, ha adataik – autójuk rendszáma, esetleg arcuk – ilyen felvételeken lesznek láthatók. De hol lehet az igazság? Valahol biztosan félúton.

Budapesti forgalomban készült a videó, melyből a képet mutatjuk. A fedélzeti kamera lehet hasznos – de tudnunk kell, meddig tart a felelősségünk.

Az ilyen célokra használt fedélzeti kamerák nem csak balesetek megelőzésében vagy tisztázásában nyújtanak segítséget, de sokan a vitás közlekedési helyzetek tisztázására is használni akarják őket. Bár ezek széles körben elterjedtek, az ilyen és ehhez hasonló eszközök használatának jogi szabályozása viszonylag összetett és sok esetben nem is teljesen egyértelmű. Cikkünkben annak próbálunk meg utánajárni, hogy milyen jogszabályi környezetben kell kiigazodniuk azoknak, akik fedélzeti kamerát használnak, s az azokkal készített felvételek milyen módon használhatók fel a bíróság előtt bizonyítékként – amennyiben egyáltalán felhasználhatók.

Fontos leszögezni, hogy a fedélzeti kamerák által készített felvételek személyes adatokat tartalmazhatnak: alkalmasak lehetnek bizonyos személyek azonosítására, de a rendszámok és más információk alapján is felismerhetőkké válnak a felvételen szereplők.

Tárolni mindössze 5 napig lehet őket

– azt követően törölni kell őket minden olyan adathordozóról, melyekre a felvételek rákerültek.

– Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, a GDPR (General Data Protection Regulation) szabályozza az ilyen adatok gyűjtését, feldolgozását és tárolását. Magyarországon az Adatvédelmi Hatóság állásfoglalásai alapján a fedélzeti kamerák használata megengedett, ha azoknak felhasználása kizárólag magáncéllal történik – foglalta össze dr. Megyesi Melinda, a Megyesi&Pápai Ügyvédi Iroda egyik ügyvédje.

Fontos továbbá megjegyezni, hogy a felvételek bármilyen módon történő nyilvánosságra hozatala csak akkor jogszerű, ha az azon szereplő személyek előzetesen ehhez hozzájárultak. Ha ez nem történt meg, a felvételt nyilvánosság elé táró személy akár személyiségi jogsértés miatt is perelhető

– tette hozzá.