„Tárkányok” találkoztak - te tudod, hány ilyen település van?

Tárkányban járt Felsőtárkány a hétvégén. A Győr melletti település volt ugyanis a házagazdája az idén a Tárkányok Találkozójának, amit 23. alkalommal rendeztek meg idén. A Kárpát-medencében 6 település viseli a tárkány nevet Tárkány és Felsőtárkány mellett Mezőtárkány, a Felvidéken Kistárkány és Nagytárkány valamint a Partiumban Köröstárkány.

Felsőtárkány a Tárkányok Találkozóján Fotó: Szepesi Ádám Facebook

Szepesi Ádám alpolgármester vezetésével indult el a felsőtárkányi különítmény, a tárkányi falunapon ismerkedtek a helyiekkel, közös esti program várta őket az első napon, amikor a vándorzászlót is megkapta a következő házigazda: Kistárkány. A második nap felvonulás és a Trianoni emlékmű koszorúzásával kezdődött. a katolikus templomban pedig ünnepélyes szentmisén vettek részt a települések, majd közös ebéddel zárult a találkozó.

Az egymástól messze, különböző tájakon fekvő települések népei nem csak kulturális értékeiket, hagyományaikat és szokásaikat osztják meg egymással, de személyes értékekkel is gazdagodnak. Szepesi Ádám elmondta, hogy kezdetben minden falu küldöttsége családoknál volt elszállásolva, s életre szóló barátságok kötődtek, a rendezvényeken kívül is találkoztak.

– Az országban ez volt az első ilyen találkozó, amelyet a hasonló nevű települések szerveztek. Később más települések is átvettek az ötletet. A több mint 20 éves hagyomány jól mutatja, mennyire igaz a mondás: „Csak az országnak van határa, a nemzetnek nincs.” - tette hozzá.