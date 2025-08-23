Átadták a Felsőváros Csillaga-díjat a városrész ünnepén

Ünnepelt Felsőváros szombaton, a Nemzedékek terén várták gyerekeknek és felnőtteknek szóló programokkal az északi városrész lakóit, de tulajdonképpen minden egrit, valamint átadták a Felsőváros Csillaga elismerést is. Lehetett kézműveskedni, kreatívkodni, ki lehetett próbálni az akadálypályát, de a Babszem Jankó Gyerekszínház előadásával is kedveskedtek a kicsiknek a szervezők. Voltak egészségügyi szűrések is az idősebb korosztályoknak.

Közel félezren szavaztak idén, ki legyen Felsőváros Csillaga, Hangrád Vivien kapta a legtöbb voksot

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Délután öt órakor kezdődött az ünnepi műsor az Agria Ensemble kórus fellépésével, majd átadták az idei Felsőváros Csillaga közösségi díjat. Tarsoly József hegybíró borkóstolója és ismertetője után Singh Viki lépett föl, aztán szabadon lehetett piknikezni, szalonnát sütni a parkban.

A 2025-es Felsőváros Csillaga díjra idén három jelölt volt. Hegyesi-Hudik Margit, énekművész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tanára, aki számos rendezvényt támogat, aktív a civil életben, kórust is irányít. Borosné Pápista Zsuzsanna, közösségépítő, önkéntes, aki 12 éve lakik a városrészben és ebben a szűkebb közegben tevékenykedik, szépíti a környezetet, szót emel a problémák miatt, közösséget szervez, segíti az itt élő embereket. Hangrád Vivien, edző, a Street Workout Team Eger Egyesület vezetője, aki maga is versenyez, öregbítve Eger hírnevét, valamint fiataloknak tart tréningeket, és fogja össze őket közösséggé.

Vágner Ákos, Eger polgármestere is köszöntő beszédet mondott a városrész ünnepén, amelyet civilek és az Egri Kulturális és Művészeti Központ szervez már évek óta. Szerinte ez egy remek közösségépítő ünnepség, amely alkalmas arra, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra, s megköszönjék azok munkáját, akik a közösség építésében részt vettek, minden jelölt méltó erre.

Hangrád Vivien lett 2025-ben Felsőváros Csillaga

A három jelöltre összesen 463 érvényes szavazat érkezett online és papír alapon, és végül a legtöbb voksot Hangrád Vivien kapta, aki a tavalyi győztes Forrás Alapítvány képviselőjétől, Urvári Sándortól vehette át a díjat. A kitüntetett aztán Vágner Ákos polgármesterrel közösen fát is ültetett a parkban.