Meg kell találni a hangot az új generációkkal Felsőváros csillaga szerint
Fiatalokból igyekszik közösséget formálni Hangrád Vivien. Az idei Felsőváros csillagának választott sportoló és edző szerint a csapat egy második családot ad mindenkinek.
Három jelölt közül választhatták ki az egriek, ki legyen idén Felsőváros csillaga. A közösségi díjat néhány éve alapították, 2025-ben Hegyesi-Hudik Margit, Borosné Pápista Zsuzsanna és Hangrád Vivien várták a szavazatokat. A közönség döntése alapján a fiatal sportolónő, a Street Workout Team Eger Egyesület vezetője kapta a kitüntető címet.
- Nem számítottam a jelölésre, hisz nem ezért csináltam az eddigi munkáimat. Hatalmas megtiszteltetés volt az, hogy jelölt lehettem, és az, hogy nyertem, az számomra elképzelhetetlen volt. Már a színpadon is majdnem elsírtam magam, de próbáltam tartani magamat, de mint látható volt, amikor a fát ültettük, akkor már nem tudtam tartani magamban a sírást. Nagyon büszke voltam, és nem magamra, hanem az egriekre, hogy számított az, amit eddig tettem Egerért, hogy velük lehettem, foglalkozhattam velük – mondta Hangrád Vivien.
Születésétől itt él Felsőváros csillaga
Az egri születésű sportoló Felsővárosban, egy Rákóczi úti ház kilencedik emeletén lakik és a Tinódiba járt. Egy kiváló közösség tagja lehetett ott is, illetve pályafutása is itt indult, 14 évesen kezdte el az edzéseket Major Attilával és feleségével.
- Nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon sok mindenre felkészítettek. Egy pár év múlva elkezdtem a street workout világában tevékenykedni, onnantól kezdve jött az, hogy szeretnék a gyerekekkel, a gyerekekért élni és segíteni, támogatni őket. A hat évestől a 82 évesig foglalkozom emberekkel, nem csak egriekkel, Budapestről, Kunszentmártonról, Szegedről, Szolnokról, Bárándról, rengeteg helyről felkerestek már ezzel kapcsolatban. Mi vagyunk az egyetlen street workout egyesület Magyarországon, és szeretnének csatlakozni egy olyan közösséghez, ahol kapnak támogatást és mentális felkészülést a jövőre, illetve a sportban is. Elárulta, neki és a csapatának ez a sport egy hatalmas célt, közösséget, egy második családot adott. Mindig számíthatnak egymásra, olyanok, mint a fekete sereg.
A street workout egy olyan sportág, mint a szertorna, de egy kültéri, mondhatjuk úgy is, hogy egy extrémebb variációja. Nekünk nincs olyan felkészült lehetőségünk, mint a tornászoknak, hogy rengeteg szivacs, rugós cső, nálunk fix csövek vannak. Statikus, illetve dinamikus elemeknek a keverékéről szól, illetve a hatalmas súlyokkal való húzódzkodás, tolódzkodás és guggolásról. Két különböző lehetőségünk van, a power, illetve a freestyle rész. Én a freestyle-ban versenyzem – beszélt asportágról Hangrád Vivien.
Mint mondta, igyekezett mindenkit megszólítani. A hat éves gyerekeket ugyanúgy mint a huszonpár éves fiatalokat, illetve az idősebb korosztályt. Ez a sport szerinte a kislábujjtól a fejünk tetejéig mindent épít, mindent támogat.
- Jöttek már nagyon sokan hozzám úgy, hogy gerincferdülésük volt, vagy komolyabb sérülésük. Mondtam nekik, hogy csak egy fél évet próbáljanak meg, mert a saját testsúlyunkkal dolgozunk, csak olyan dolgokat csinálunk, ami az embernek az alap lehetőség, amit az életében csinálhat. Guggol, sétál, fut, bármi hasonló, csak mi a felsőtestet is hozzáépítettük. Rengeteget ad ez a sport, mind a fiataloknak és mind az időseknek is – magyarázta Hangrád Vivien.
Az egri egyetem hallgatója
További terveiről elmondta, jelenleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rekreáció és életmód szakos hallgatója, de szeretne testnevelő tanár szakos diplomát szerezni, majd még tovább képezni magát rekreáció és életmód irányban.
Felsővárosban és Egerben szeretne minél több programon részt venni, illetve még nagyobb közösséget építeni. Szeretné segíteni a szülőket abban, hogy szót értsenek a mostani generációval, közös programokon vegyenek részt. Azt vette ugyanis észre, hogy ebben a világban, ezekben az években nincs annyi lehetőség, hogy a család tagjai együtt mehessenek bárhová, mert teljesen mások a generációk és más a menő.
Vágner Ákos polgármester Felsőváros ünnepéről elmondta, a rendezvényt évek óta az Egri Kulturális és Művészeti Központ és civil egyesületek támogatásával bonyolítják le. A közösségépítő ünnepségen sokan vannak, nagyon sok színes programot kínálnak az itt lakók számára a szervezők. Az ilyen ünnepségek alkalmasak arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és megköszönjük azoknak a munkáját, akik a közösségépítésben tevékenyen részt vettek. Három jelölt közül Felsőváros közössége választott ki egyet. Méltók a jelöltek és a győztes is, hiszen a helyi közösség választotta ki maguk közül azt a szereplőt, akit most egy évig Felsőváros csillagaként fogunk köszönteni.
Felsőváros ünnepeFotók: Huszár Márk/heol.hu
