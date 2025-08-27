Meg kell találni a hangot az új generációkkal Felsőváros csillaga szerint

Három jelölt közül választhatták ki az egriek, ki legyen idén Felsőváros csillaga. A közösségi díjat néhány éve alapították, 2025-ben Hegyesi-Hudik Margit, Borosné Pápista Zsuzsanna és Hangrád Vivien várták a szavazatokat. A közönség döntése alapján a fiatal sportolónő, a Street Workout Team Eger Egyesület vezetője kapta a kitüntető címet.

Közel félezren szavaztak idén, ki legyen Felsőváros Csillaga, Hangrád Vivien kapta a legtöbb voksot

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

- Nem számítottam a jelölésre, hisz nem ezért csináltam az eddigi munkáimat. Hatalmas megtiszteltetés volt az, hogy jelölt lehettem, és az, hogy nyertem, az számomra elképzelhetetlen volt. Már a színpadon is majdnem elsírtam magam, de próbáltam tartani magamat, de mint látható volt, amikor a fát ültettük, akkor már nem tudtam tartani magamban a sírást. Nagyon büszke voltam, és nem magamra, hanem az egriekre, hogy számított az, amit eddig tettem Egerért, hogy velük lehettem, foglalkozhattam velük – mondta Hangrád Vivien.

Születésétől itt él Felsőváros csillaga

Az egri születésű sportoló Felsővárosban, egy Rákóczi úti ház kilencedik emeletén lakik és a Tinódiba járt. Egy kiváló közösség tagja lehetett ott is, illetve pályafutása is itt indult, 14 évesen kezdte el az edzéseket Major Attilával és feleségével.

- Nagyon sokat köszönhetek nekik, nagyon sok mindenre felkészítettek. Egy pár év múlva elkezdtem a street workout világában tevékenykedni, onnantól kezdve jött az, hogy szeretnék a gyerekekkel, a gyerekekért élni és segíteni, támogatni őket. A hat évestől a 82 évesig foglalkozom emberekkel, nem csak egriekkel, Budapestről, Kunszentmártonról, Szegedről, Szolnokról, Bárándról, rengeteg helyről felkerestek már ezzel kapcsolatban. Mi vagyunk az egyetlen street workout egyesület Magyarországon, és szeretnének csatlakozni egy olyan közösséghez, ahol kapnak támogatást és mentális felkészülést a jövőre, illetve a sportban is. Elárulta, neki és a csapatának ez a sport egy hatalmas célt, közösséget, egy második családot adott. Mindig számíthatnak egymásra, olyanok, mint a fekete sereg.