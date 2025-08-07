Belőlük lehet Felsőváros Csillaga, elindult a voksolás

Idén is három jelölt közül választhatjuk meg, hogy ki kapja meg a Felsőváros Csillaga Közösségi díjat. A szavazás határideje augusztus 21. éjfél. A Felsőváros Csillaga díj átadására 2025. augusztus 23-án kerül sor a Felsőváros Ünnepe rendezvény keretében, a Nemzedékek terén. A Felsőváros Csillaga – Közösségi díjra olyan személyek jelölhetők, akik felsővárosi kötődésűek; civil, közösségi vagy művészi munkájuk; szakmai sikereik, életvezetésük, a városrész érdekében végzett önkéntes/magas minőségű tevékenységük, aktivitásuk, önzetlenségük révén példaként állhatnak az itt élők előtt. Akiket több éves munkájuk méltóvá tett a közösség és a nyilvánosság előtti elismerésre, ezzel hozzájárultak a városrész imázsának erősítéséhez.

Hamarosan benépesül a Nemzedékek Tere, itt derül majd ki, ki lesz Felsőváros Csillaga Fotó: Berán Dániel/Heol.hu

A szavazásra két formában van mód. Személyesen két helyszínen szavazhatnak: az EKMK Lakossági Információs és Szolgáltató Irodában (LISZI, Eger, Kallómalom u. 88.), és a Bartakovics Béla Közösségi Ház információjánál (Eger, Knézich Károly u. 8.). Mindkét helyszínen lepecsételt szavazólapokon adhatják le voksaikat, a telephelyek nyitvatartási idejében, illetve leadhatják szavazataikat erre a linkre kattintva.

A 2025-es Felsőváros Csillaga – Közösségi díj jelöltjei

Hegyesi-Hudik Margit, énekművész, főiskolai docens

Az eredetileg kunhegyesi származású Hegyesi-Hudik Margit már húszévesen érezte, hogy az éneklés és a színpad a hivatása. Öt évig énekelt a Debreceni Kodály Kórusban, majd diplomát szerzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1991 óta tanít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézetében és részt vesz a város közéletében, civil kezdeményezéseiben. Életében összekapcsolódik a színpadi előadás és a tanítás. Rendszeres fellépéseivel több műfajban is elkápráztatja a közönséget. Számtalan jótékonysági rendezvényen szerepelt, mint meghívott énekművész, ezáltal támogatója a pozitív kezdeményezéseknek. Közel 8 éve vette át az Egri Fertálymesteri Testület Férfikarának vezetését. Irányítása alatt a kórus folyamatosan bővíti a repertoárját. Igazi közösségi ember. Munkájához kötődik a 3 éve létrejött az Egri Cifra Hóstyai Kultúrkör, amelynek feladata a városrész kulturális életének színesítése, az itt élő emberek összetartása.