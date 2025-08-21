18 perce
Kiderült, ki lesz a sztárvendég az egri Felsőváros Ünnepén
Augusztus 23-án egész napos családi programokkal várják a látogatókat Egerben, a Nemzedékek terén. A Felsőváros Ünnepe idén is közös élményeket és hagyományőrző pillanatokat kínál.
Augusztus 23-án, szombaton megrendezik a Felsőváros Ünnepét, ahol újra megválasztják Felsőváros Csillagát is. Gyermekek és felnőttek számára is élvezetes, sokoldalú programkínálattal csalogat az esemény, mely a Nemzedékek terén várja az érdeklődőket, családokat.
Milyen programok várnak rád a Felsőváros Ünnepén?
A rendezvény délelőtt 10-kor kezdődik, ahol a család, az egészséges életmód és a szórakozás kap főszerepet. A délelőtt folyamán egészségügyi szűréseken és életmód-tanácsadáson vehetnek részt a látogatók, valamint kipróbálhatják az egészségre jótékony hatású testmozgásokat is. A legkisebbeket kézműves foglalkozás, arcfestés, kisállatsimogató, valamint a kreatív kuckó várja, amely délelőtt 10:00-tól 12:00-ig, majd délután 14:00 és 16:00 között ismét nyitva áll.
Egész nap, 10:00-tól egészen 16:00-ig egy XXL akadálypályán tehetik próbára ügyességüket a kicsik és nagyok egyaránt. 16:00 órától a Babszem Jankó Gyermekszínház előadásában láthatják az „Együgyű Misó” című zenés, tréfás játékot, melyet népmesei fordulatok tesznek még szórakoztatóbbá.
17:00-kor kezdődik az ünnepi műsor, melyben fellép az Agria Ensemble kórus, sor kerül a Felsőváros Csillaga – Közösségi díj átadására, valamint ünnepélyes faültetés is lesz. A programot egy borkóstoló zárja, melyet Tarsoly József hegybíró vezet.
18:30-tól Singh Viki gondoskodik a jó hangulatról, majd 19:20-kor egy igazi nyáresti piknik veszi kezdetét, szalonnasütéssel és közös beszélgetésekkel a csillagos ég alatt.
Idén is három jelölt közül választhatjuk meg, hogy ki kapja meg a Felsőváros Csillaga Közösségi díjat. A szavazás határideje augusztus 21. éjfél.
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb
El sem hiszed, melyik énekes járt a Szépasszony-völgyben - még a főiskolát is itt végezte el