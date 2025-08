Egerben többen, Gyöngyösre kevesebben kerültek be egyetemre

A gyöngyösi intézménybe többen kerültek be szakképzési érettségivel, mint gimnáziumival, 81-en, illetve 76-an érettségiztek egyik, vagy másik intézménytípusban. A frissen érettségizettek száma is 31, s ugyanennyien vannak az egy éve maturáltak, de 99 felvett hallgató legalább négy éve szerezte meg bizonyítványát. Sokan, 68-an vannak azok is, akik korábban már jártak más felsőoktatási intézménybe. Tizenhét elsős lesz 19 év alatti, 32 pedig 20-21 és, 89-en viszont már elmúltak 27 esztendősek.

Helyből és a tágabb régióból jönnek a hallgatók

Mindkét Heves vármegyei intézmény hazai pályának számít, hiszen főként helyiek és környékbeliek jelentkeztek ide, és nyertek felvételt. Az Eszterházyra 1600 Heves vármegyei jelentkező közül 776-an kerültek be, majd a borsodiak következnek 608 új hallgatóval, Pest megye 491, Jász-Nagykun-Szolnok 396, Budapest 236 gólyát ad. A dunántúli megyékből jellemzően egy-két-három tucat jelentkezője volt az intézménynek és vannak onnan felvettek is, az egyedüli kivétel Vas megye.

A Felvi.hu közölt járási bontást is, az Egri járásból 324, Budapestről 236, a Miskolci járásból 189, a Gyöngyösiből 146, a Jászberényiből 122, a Hatvaniból 112, a Mezőkövesdiből 107, az Ózdiból 97 fiatal, vagy időse kezdi meg tanulmányait ősszel az Eszterházyn, továbbá lesz 93, illetve 92 hallgató a Gödöllői és a Salgótarjáni járásból is. Egerbe egyébként több borsodi jelentkezett, mint hevesi, de a felvettek számában már a hazaiak nyertek (668-602-re), a járási bontásban pedig bekerült a TOP 10-be a Kazincbarcikai járás is 77 hallgatóval, de nem szerepel a jászberényi járás, ahol viszont sok Hatvan, Gyöngyös és Heves-környéki fiatal tanulna, természetesen a környező Pest megyei járások mellett.