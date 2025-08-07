1 órája
Meglepő? Ebben Eger már lekörözte Debrecent!
Több hallgatót vettek föl idén osztatlan tanárképzésre, kevesebbet pedagógus mesterképzésre az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A felvételi eredmények alapján Gyöngyösön idén a gyógynövényes képzés, valamint a pénzügy-számvitel vitték a prímet.
Gyógypedagógia, óvodapedagógus, edző, illetve csecsemő- és kisgyereknevelő szakokra vették föl a legtöbb hallgatót idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 298 képzés indulhat el a felsőoktatási intézményben – bár ez nem jelent ennyi különböző szakot, hiszen vannak, amelyeket költségtérítésesen és állami ösztöndíjjal is meghirdettek, elérhető Egerben és Jászberényben is, vagy nappalin és levelező tagozaton. A felvételi eredményeket néztük át.
A felvi.hu-n olvasható felvételi eredmények alapján gyógypedagógia szak Egerben 116, Jászberényben 115 hallgatóval indulhat el levelező tagozaton, míg az óvodapedagógus képzésre szintén levelezőn vették föl a legtöbb embert, 90-et, ők Jászberényben tanulhatnak. Ugyancsak ennyien kezdhetik meg edzői tanulmányaikat Egerben, levelezőn. Az ötödik legnépesebb képzés a levelezős csecsemő- és kisgyereknevelő szak Jászberényben 86 felvett gólyával. Ötvennél több hallgató lesz a tanító, az óvodapedagógus, a programtervező informatikus, a tervezőgrafikus, a mozgóképkultúra és médiaismeret és az edző szakoknak, ezek közül csak utóbbi négy nappali rendszerű képzés. Negyvenegy olyan képzés indul, amelyre legalább húsz jelentkezőt vettek föl, a szakok többségére viszont tíz, vagy az alatti hallgatót vettek föl, 62 képzésre egy, 36-ra két jelentkező nyert felvételt. Tavaly az edző szak mögött végzett a gyógypedagógia képzés száz alatti bejutókkal, de az óvodapedagógus és a testnevelőtanár is ugyanúgy a élmezőnyben volt.
Több alapképzéses, kevesebb mesterképzéses hallgató
Alapképzésben rendkívül megugrott a felvettek száma, a tavalyi 1684 után idén 2256 hallgató iratkozhat be szeptemberben, míg a mesterképzések népszerűsége csökkent, kétszázzal kevesebb volt a jelentkező is, így a felvettek száma is 612-ről 489- csökkent. A felsőoktatási szakképzésben résztvevő számát is kevesebb, mint a felére visszavágták, 108-an lesznek szeptembertől. Az osztatlan képzést választók száma emelkedett, 195-ről 275-re. Az osztatlan pedagógusképzésekre az előző években 140-170-en nyertek felvételt, míg idén 244-en. Ugyanakkor többségük levelezőn szeretné elvégezni a szakokat, szakpárokat, csak 89-en nappalin. Kérdés, elvégzik-e majd a képzéseket, minden esetre sokan vannak, akik 27 évesen, vagy idősebben nyertek felvételt a képzésekre, ők alkotják a legnépesebb korosztályt, 95-en vannak, míg a frissen érettségizettek csak 59-en. Érdekesség, hogy a kínálat inkább Borsodban volt vonzó, a felvettek Miskolc, Budapest, Ózd, Eger, Mezőkövesd és Salgótarján térségéből érkeznek. Ami a pedagógusképzéseket illeti, legalább egy természettudományos szakja 89 új osztatlan képzésben tanuló hallgatónak lesz.
Mesterképzésben 364-en vágnak neki a pedagógus szakoknak, nagy többségük (303) elmúlt 27 éves. Az EKKE a csökkenés ellenére is második az ELTE (538) mögött a pedagógus mesterszakra fölvett hallgatók számában, megelőzve Debrecent (327).
Bár több pedagógiai képzésre nőtt a fölvettek száma, ezen szakok esetében is kérdés, hogy mennyien végzik el azokat és mennyien választják ténylegesen a pályát.
Legnépszerűbb egyetemi szakok: Az egyes karok legnépszerűbb szakjai
A Bölcsészettudományi Karon az anglisztika nappali, a magyar-történelem levelező, a történelem levelező, az etika-történelem levelező, az anglisztika levelező és a történelem nappali szakok lesznek a legnépesebbek, 12-25 felvettel. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a szociálpedagógus levelezős és nappalis, a gazdálkodás és menedzsment nappali, valamint a közgazdaságtanár mesterszak a legjobbak 19-31 felvettel.
Az Informatikai Karon programtervező informatikus képzések (nappali, levelező, távoktatás), gazdaságinformatika levelező szak indul a legtöbb hallgatóval, 25-64en tanulnak majd ezeken. A Művészeti Karon a tervezőgrafikus, a mozgóképkultúra és médiaismeret, a kommunikáció és médiatudomány, a vizuális kultúra tanár és a képi ábrázolás jelentik a top-ot (19-58 hallgatóval).
A Pedagógiai Karon a gyógypedagógia, az óvodapedagógia, a csecsemő- és kisgyermeknevelő és a tanító szakok vitték a prímet több formában is (78-116 diák), míg a Természettudományi Karon az edző (nappalin és levelezőn), a testnevelőtanár (2, illetve 3 féléves mesterszak) és a levelezős sportszervezés lesznek a legnépesebbek 25-90 gólyával.
Felvételi eredmények 2025-ben Gyöngyösön
A MATE Károly Róbert Campusán tizenhét meghirdetett képzésre vettek föl legalább egy elsőst. A legnépesebb a gyógy- és fűszernövények szakképzés lesz, amelyen összesen 46-an tanulhatnak majd, 37-en állami ösztöndíjjal, kilencen önköltséges formában, mindkettő levelezőn indul. A pénzügy-számvitel képzés nappali tagozatára 30-an járhatnak (20-an állami finanszírozással), további 11-en pedig levelezőn szerezhetnek végzettséget. A gazdaságinformatikus képzésekre összesen 29-en készülhetnek nappalin és levelezőn, kereskedelem és marketingen 20-an, míg az agrár üzleti digitalizáció alapképzésen 12 levelezős hallgató vehet részt. A programozók szakképzési szakára kilencen jutottak be, míg turizmus-vendéglátás alapszakra csak egy diák nyert felvételt. Gyöngyösön elindul majd egy mesterszak is, a vállalkozásfejlesztés levelezőn lesz tanulható, kilenc hallgató örülhetett a ponthatár meghúzása után.
