Meglepő? Ebben Eger már lekörözte Debrecent!

Gyógypedagógia, óvodapedagógus, edző, illetve csecsemő- és kisgyereknevelő szakokra vették föl a legtöbb hallgatót idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Összesen 298 képzés indulhat el a felsőoktatási intézményben – bár ez nem jelent ennyi különböző szakot, hiszen vannak, amelyeket költségtérítésesen és állami ösztöndíjjal is meghirdettek, elérhető Egerben és Jászberényben is, vagy nappalin és levelező tagozaton. A felvételi eredményeket néztük át.

Július 23-án érkeztek meg a felvételi eredmények

Forrás: Gál Gábor/ Heol.hu

A felvi.hu-n olvasható felvételi eredmények alapján gyógypedagógia szak Egerben 116, Jászberényben 115 hallgatóval indulhat el levelező tagozaton, míg az óvodapedagógus képzésre szintén levelezőn vették föl a legtöbb embert, 90-et, ők Jászberényben tanulhatnak. Ugyancsak ennyien kezdhetik meg edzői tanulmányaikat Egerben, levelezőn. Az ötödik legnépesebb képzés a levelezős csecsemő- és kisgyereknevelő szak Jászberényben 86 felvett gólyával. Ötvennél több hallgató lesz a tanító, az óvodapedagógus, a programtervező informatikus, a tervezőgrafikus, a mozgóképkultúra és médiaismeret és az edző szakoknak, ezek közül csak utóbbi négy nappali rendszerű képzés. Negyvenegy olyan képzés indul, amelyre legalább húsz jelentkezőt vettek föl, a szakok többségére viszont tíz, vagy az alatti hallgatót vettek föl, 62 képzésre egy, 36-ra két jelentkező nyert felvételt. Tavaly az edző szak mögött végzett a gyógypedagógia képzés száz alatti bejutókkal, de az óvodapedagógus és a testnevelőtanár is ugyanúgy a élmezőnyben volt.

Több alapképzéses, kevesebb mesterképzéses hallgató

Alapképzésben rendkívül megugrott a felvettek száma, a tavalyi 1684 után idén 2256 hallgató iratkozhat be szeptemberben, míg a mesterképzések népszerűsége csökkent, kétszázzal kevesebb volt a jelentkező is, így a felvettek száma is 612-ről 489- csökkent. A felsőoktatási szakképzésben résztvevő számát is kevesebb, mint a felére visszavágták, 108-an lesznek szeptembertől. Az osztatlan képzést választók száma emelkedett, 195-ről 275-re. Az osztatlan pedagógusképzésekre az előző években 140-170-en nyertek felvételt, míg idén 244-en. Ugyanakkor többségük levelezőn szeretné elvégezni a szakokat, szakpárokat, csak 89-en nappalin. Kérdés, elvégzik-e majd a képzéseket, minden esetre sokan vannak, akik 27 évesen, vagy idősebben nyertek felvételt a képzésekre, ők alkotják a legnépesebb korosztályt, 95-en vannak, míg a frissen érettségizettek csak 59-en. Érdekesség, hogy a kínálat inkább Borsodban volt vonzó, a felvettek Miskolc, Budapest, Ózd, Eger, Mezőkövesd és Salgótarján térségéből érkeznek. Ami a pedagógusképzéseket illeti, legalább egy természettudományos szakja 89 új osztatlan képzésben tanuló hallgatónak lesz.

Mesterképzésben 364-en vágnak neki a pedagógus szakoknak, nagy többségük (303) elmúlt 27 éves. Az EKKE a csökkenés ellenére is második az ELTE (538) mögött a pedagógus mesterszakra fölvett hallgatók számában, megelőzve Debrecent (327).

Bár több pedagógiai képzésre nőtt a fölvettek száma, ezen szakok esetében is kérdés, hogy mennyien végzik el azokat és mennyien választják ténylegesen a pályát.