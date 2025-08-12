2 órája
Meglepetés Gyöngyösön - az egyik szakon százzal nőtt a felvételi ponthatár
A szakok egyik felén fölfelé, másikon lefelé mozdultak el a ponthatárok az egyetemeken, és a mozgás több tucat pont is lehetett. Gyöngyösön az egyik szakra százzal több ponttal vették föl a hallgatókat, mint tavaly. A felvételi ponthatárok emelkedése több esetben sem volt gátja a hallgatószám növekedésének
A legnépszerűbb szakok felénél fölfelé, másik felénél lefelé mozdult el a ponthatár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az idei általános felvételi eljárásban. A felvi.hu-n böngésztük a felvételi ponthatárokat. Eszerint azon képzések közül, amelyekre idén legalább harminc hallgatót vett föl az Eszterházy, kilenc tartozik azok közé, ahol több pont kellett a bejutáshoz és nyolc olyan van, ahol kevesebbre volt szükség. Négy esetben a bejutási küszöb emelése ellenére nőtt a fölvett létszám összesen 63 fővel, és nem egyszer drasztikus, 23, illetve48 pontos emelkedés ellenére sikerült több hallgatót fölvenni a nappalis programtervező informatikus és az edző képzésekre. A jászberényi levelezős csecsemő- és kisgyereknevelő képzés esetében egy pontos emeléssel együtt harminchattal emelkedett a fölvettek száma. Több pont kellett az egri levelezős óvodapedagógus, és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokra, a nappalis tervezőgrafikus, gyógypedagógus, csecsemőnevelő képzésekre és a két féléves testnevelőtanár mesterszakra. Az alapszakok esetében nem volt ritka a drasztikus emelés, az óvodapedagógusnál hatvan, a csecsemőgondozónál 52, az edzőnél 48 plusz pontra volt szükség tavalyhoz képest.
Kevesebb pont kellett például tanító, mozgóképkultúra és médiaismeret, szociálpedagógus képzésekre nem is kevéssel, 28-44 ponttal csökkentek a ponthatárok. A legnépszerűbb gyógypedagógus levelezős képzéseknél csak kettővel ment lejjebb a ponthatár.
EKKE pontszámítás: Egerben 460 volt az idei csúcs minimum pontszám
Míg tavaly a legmagasabb minimum pontszám 470 volt, ez a fizika-matematika osztatlan tanárképzés volt, de itt csak egy jelentkező és felvett volt, idén 460 pont volt a „csúcs” a gazdaságinformatikus költségtérítéses levelező képzésen, ezt a határt egyetlen felvett hallgató miatt húzták meg. A sorban következő biológia-történelem levelező, állami ösztöndíjas (455 pont), angol-magyar levelező, önköltséges (450 pont), informatika-matematika levelező, önköltséges (450 pont), fizika-matematika nappali, állami ösztöndíjas képzésre (445 pont) szintén egy-egy jelentkező nyert felvételt, mindannyian ide jelentkeztek első helyen.
A sorban még sok további, hasonló jelentkezési és felvételi számú szak következik, az első népesebb különítményt az idén újdonságnak számító pszichológia nappalis alapképzés jelenti, amelynél 414 pont volt a határ, ezt a 300 jelentkező közül 41-en teljesítette. A költségtérítéses képzésre 400 pontnál húzták meg a határt, 144-ből 14-en jutottak be így a képzésre. A magas pontszámú és viszonylag népes szakok közé tartozik még a pénzügy-számvitel alapképzés nappali és levelezős formában, állami ösztöndíjjal: 412, illetve 405 pontra volt szükség a bejutáshoz, ami 69, illetve 64 ponttal magasabb a tavalyinál, ennek ellenére többen nyertek felvételt (nappalin 13-mal nőtt a létszám). A kereskedelem és marketing szak nappalin, államin 400-as ponthatárt kapott a tavalyi 370 után, és ugyanannyian kezdik meg tanulmányaikat, mint 2024-ben. A gazdálkodási és menedzsment nappali alapképzésen csökkent a ponthatár 410-ről 396-ra, a létszám pedig maradt 24.
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: Ez volt a legalacsonyabb a felvételi ponthatárok közül
Ami az idei legalacsonyabb ponthatárokat illeti, a szőlész-borász levelezős, önköltséges szakképzésre való bejutáshoz elég volt 202 pont, a távoktatásos programozó szakmai képzéshez 206 pont kellett, a gazdaságinformatikus levelezős alapképzésnél és az önköltséges, levelezős programtervező informatikus alapképzéshez is 210 pontra volt szükség, előbbi 24-gyel csökkent, utóbbi szinten maradt. Jelentősebb létszámot, 26-ot a gazdaságinformatikára vettek föl, a többire 4-5 hallgató jutott be.
A mesterképzések esetében a ponthatárok kisebb mértékben mozogtak, de a csökkenés itt is több bejutást eredményezett, mint az ének-zenetanár, a pedagógiatanár és a tervezőgrafikus esetében. Azzal, hogy 90 pontról 88, illetve 87 pontra vitték le a bejutási küszöböt, erre a három képzésre 14 helyett 32 hallgató jutott be. A következő szociálpedagógus és 3 féléves fizikatanár mesterképzésnél emelkedett a ponthatár 81-ről 85-re, illetve 74-ről 82-re, előbbinél plusz egy, utóbbinál mínusz hét hallgató lett az eredmény.
Egerben többen, Gyöngyösre kevesebben kerültek be egyetemre
Megnéztünk néhány másik nappali, állami ösztöndíjas alapszakot is, hogyan alakultak a ponthatárok, és ezeknél is vegyes volt a mozgás, több pont kellett anglisztikára, történelemre, kommunikációra, valamint a magyar-történelem tanárszakra, kevesebb szociálpedagógiára, tanítóra, illetve biológia-testnevelés osztatlan tanárszakra. Idén lesz biológia-kémia szakos hallgató, nem lesz viszont matematika-informatika szakos.
Emelkedő ponthatárok Gyöngyösön
A MATE Károly Róbert Campusán szeptemberben jelen állás szerint tizennégy képzés indulhat el, ezek között három olyan van, amelyre tavaly nem vettek föl hallgatót. Négy szakon emelkedett a ponthatár és a felvett létszám is - kereskedelem és marketing levelező, és a pénzügy-számvitel három formában is - két esetben nőtt a ponthatár, de csökkent a létszám gyógynövények szakképzés és a kereskedelem-marketing állami ösztöndíjjal. A fordított eset a költségtérítéses gyógynövényes képzés esetében fordult elő, míg a gazdaságinformatikai levelezős alapszakra és a programozó szakképzésre csökkenő ponthatár ellenére sem tudtak annyi hallgatót fölvenni, mint az előző évben.
A MATE úgy vonzza a fiatalokat, mint virág a méheket - hihetetlen hány ezren jelentkeztek
Gyöngyösön a legmagasabb pontszámmal a kereskedelem-marketing állami finanszírozású levelezős alapképzésre lehetett bejutni, ide 420 pont kellett, százzal több a tavalyinál, míg a sorban második pénzügy-számvitel levelezős állami képzésre 395 pont, a nappali változatára 376 pont volt a határ, ami 62-vel, illetve 50-nel haladta meg a tavalyit, de a levelezőre 12-vel kevesebb hallgatót vettek föl. A negyedik helyre a turizmus-vendéglátás futott be 355 ponttal és egy hallgatóval., míg a vállalkozásfejlesztési mesterszakra nyolc embert vettek föl, ide minimum 82 pont kellett.
A legalacsonyabb pontszámok a felsőoktatási szakképzésben voltak, programtervező informatikus állami levelező (225 pont), gyógy- és fűszernövények állami levelező (244 pont).
A legmagasabb felvételi ponthatárok az EKKÉ-n 2025-ben
|munkarend
|finanszírozás
|képzési hely
|jelentkezők
|felvettek
|ponthatár
|Levelező
|Önköltséges
|Eger
|20
|1
|460
|Levelező
|Állami ösztöndíjas
|Eger
|3
|1
|455
|Levelező
|Önköltséges
|Eger
|5
|1
|450
|Levelező
|Önköltséges
|Eger
|2
|1
|450
|Nappali
|Állami ösztöndíjas
|Eger
|3
|1
|445
|Levelező
|Önköltséges
|Eger
|1
|1
|441
|Levelező
|Önköltséges
|Eger
|1
|1
|440
|Nappali
|Állami ösztöndíjas
|Eger
|6
|1
|439
|Levelező
|Önköltséges
|Eger
|4
|1
|435
|Levelező
|Állami ösztöndíjas
|Eger
|15
|1
|435
