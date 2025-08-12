Meglepetés Gyöngyösön - az egyik szakon százzal nőtt a felvételi ponthatár

A legnépszerűbb szakok felénél fölfelé, másik felénél lefelé mozdult el a ponthatár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen az idei általános felvételi eljárásban. A felvi.hu-n böngésztük a felvételi ponthatárokat. Eszerint azon képzések közül, amelyekre idén legalább harminc hallgatót vett föl az Eszterházy, kilenc tartozik azok közé, ahol több pont kellett a bejutáshoz és nyolc olyan van, ahol kevesebbre volt szükség. Négy esetben a bejutási küszöb emelése ellenére nőtt a fölvett létszám összesen 63 fővel, és nem egyszer drasztikus, 23, illetve48 pontos emelkedés ellenére sikerült több hallgatót fölvenni a nappalis programtervező informatikus és az edző képzésekre. A jászberényi levelezős csecsemő- és kisgyereknevelő képzés esetében egy pontos emeléssel együtt harminchattal emelkedett a fölvettek száma. Több pont kellett az egri levelezős óvodapedagógus, és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakokra, a nappalis tervezőgrafikus, gyógypedagógus, csecsemőnevelő képzésekre és a két féléves testnevelőtanár mesterszakra. Az alapszakok esetében nem volt ritka a drasztikus emelés, az óvodapedagógusnál hatvan, a csecsemőgondozónál 52, az edzőnél 48 plusz pontra volt szükség tavalyhoz képest.

A felvételi ponthatárok meghúzása után fölvett új hallgatók kíváncsian tekinthetnek a jövőbe

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Kevesebb pont kellett például tanító, mozgóképkultúra és médiaismeret, szociálpedagógus képzésekre nem is kevéssel, 28-44 ponttal csökkentek a ponthatárok. A legnépszerűbb gyógypedagógus levelezős képzéseknél csak kettővel ment lejjebb a ponthatár.

EKKE pontszámítás: Egerben 460 volt az idei csúcs minimum pontszám

Míg tavaly a legmagasabb minimum pontszám 470 volt, ez a fizika-matematika osztatlan tanárképzés volt, de itt csak egy jelentkező és felvett volt, idén 460 pont volt a „csúcs” a gazdaságinformatikus költségtérítéses levelező képzésen, ezt a határt egyetlen felvett hallgató miatt húzták meg. A sorban következő biológia-történelem levelező, állami ösztöndíjas (455 pont), angol-magyar levelező, önköltséges (450 pont), informatika-matematika levelező, önköltséges (450 pont), fizika-matematika nappali, állami ösztöndíjas képzésre (445 pont) szintén egy-egy jelentkező nyert felvételt, mindannyian ide jelentkeztek első helyen.